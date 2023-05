Tatán is csatlakoztak a tájfutó világnap eseményeihez csütörtökön. Noha az időjárás mindennek volt mondható, csak kegyesnek nem, a Gerecse Tájfutó Klubhoz mégis mintegy 250-en csatalkoztak az Esterházy-kastély előtti téren. Mint Facebook-oldalukon írják, úgynevezett mátrix- és parktájfutás pályákon mutatták be a sportág szépségeit, és többen többféle pályát is teljesítettek annak ellenére, hogy a csúszós fű nem volt a résztvevők barátja. Délelőtt az iskolás korosztályé volt a főszerep, de volt aki a családjával délután is visszatért, a napot pedig a klub edzése zárta. Ők a hétvégi diákolimpiai döntőre is készülnek.

Az Öreg-tó partján várták az érdeklődőket

Fotó: V. B. / Forrás: 24 Óra

Országszerte május 17-23. között szerveznek számtalan programot a világnap alkalamából. 18 város majd' 30 eseménnyel várta és várja az érdeklődőket. Többek között Ajkán, Zsámbékon, Veszprémben, Salgótarjánban, Egerben is voltak a tataihoz hasonló programok.