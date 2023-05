Kollár Lajos hegymászó a Hír Tv-nek beszélt arról, hogy nepáli idő szerint dél körül lehetett 8700 méter magasságában, ami bár csak 150-180 méter a csúcs, de ez nyilván nehéz szakasz. Ő már erről az időpontról is azt mondta,, hogy személy szerint kicsit késeinek érzi (nyilván az emberi szervezet terhelhetőségét is figyelembe véve - a szerk.), de nem tartotta lehetetlennek, hogy így is meglegyen a csúcs meghódítása.

Arról is beszélt, hogy a Mount Everest régiója mentés szempontjából kicsit jobb helyzetben van, mint a többi nyolcezres a Himalájában. Elképzelhető, hogy nincs térerő vagy nem működik a műholdas telefon például, és ezért nem jelentkezik Szilárd, de még van remény a sikerre. A legnagyobb siker pedig az lenne, ha a magyar mászó lejönne a hegyről épségben. Az esti viszonyokra is kitértek, hiszen közben rásötétedett a volt esztergomi főiskolásra. Kollár Lajos azt mondta, reggelre biztosan többet lehet majd tudni, de az, hogy nincs kapcsolat, azért nem megnyugtató. Ha sikerrel jrá, Suhajda Szilárd lehet az első magyar, aki meghódította a Föld legmagasabb pontját mindenféle segítség nélkül.