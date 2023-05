NB II., 36. forduló

Tiszakécskei LC–Dorogi FC

Tiszakécske, vasárnap, 17 óra.

Három fordulóval a bajnokság vége előtt roppant nehéz, egyben egyszerű is a sereghajtó, 20. helyen álló Dorog helyzete: Marián Sluka együttesének csak akkor van esélye bennmaradni a másod­osztályban, ha a hátralévő három mérkőzést megnyeri (két győzelemmel és egy döntetlennel, vagyis hét szerzett ponttal a 18., még osztályozós helyen álló Kozármis­lenyt pontszámban utolérhetik, de kevesebb győzelmük miatt megelőzni nem tudják). Persze a három győzelem sem jelent garantált bennmaradást (a Dorognak legjobb esetben is osztályozót kell vívnia), de ha nem nyer vasárnap, akkor a továbbiakban már nincs miről beszélni.

A piros-feketék helyzetét nehezíti, hogy a házigazda, 12. helyen álló Tiszakécske számára is van tétje a mérkőzésnek, hiszen a Bács-Kiskun vármegyeiek matematikailag még nem maradtak benn, legrosszabb esetben még visszacsúszhatnak osztályozós pozícióba. Egy győzelemmel viszont biztosan meghosszabbítanák másodosztályú tagságukat, vagyis minden bizonnyal motiváltan lépnek pályára.

A helyzet tehát nehéz, egyben egyszerű: győzelem, vagy kiesés...