A hétvége legnagyobb sikere egyértelműen a felnőtt férficsapathoz köthető az Esztergomi Vitézek RAFC berkein belül, amely a Szegedi Gorillák elleni szombati bajnoki döntő megnyerésével 16. alkalommal szerezte meg az élvonalbeli magyar bajnokság első helyét.

A férfiak mellett azonban az egyesület női csapata is pályára lépett, mégpedig a tornarendszerben zajló NB I. 8., utolsó fordulójában, melynek küzdelmeit ugyancsak a fővárosban, a Budapest Rugby Centerben rendezték, egy nappal a férfidöntőt követően. Az esztergomiak az MTK (26-7), az Exiles (54-0) és a Fehérvár (26-22) legyőzése után 22-12-re kikaptak a későbbi győztes, a magyar női válogatott gerincét alkotó Budapesti Medvéktől, így a második helyen végeztek a zárótornán. A Vitézek hölgykoszorúja a nyolc tornából egyet nyert meg, ugyancsak egyszer lett harmadik, hatszor pedig második, így 43 pontjával összesítésben is a második helyet szerezte meg az ötcsapatos bajnokságban Bíró Gábor vezetőedző együttese. A győztes a nyolc tornából hetet megnyerő és egyszer a második helyen végző Medvék együttese lett.

Az esztergomiakban komoly potenciál rejlik, hiszen a legidősebb játékosuk is még csak 24 éves, vagyis a jövőben is minimum dobogóesélyes csapatról beszélhetünk velük kapcsolatban. A gárda legeredményesebb rögbise 199 pontjával a mindössze 16 éves Kritzer Dorina lett. A hazai bajnokság mellett a Five Cities elnevezésű nemzetközi tornák összesítésében is másodikak lettek az esztergomiak. A felnőttek mellett az U16-os leánycsapat is a második helyen végzett a magyar bajnokságban. A lányok nem vonulnak pihenőre, hiszen válogatott események várnak mindegyik korosztályra.