A megyei másod­osztályban a forduló, és talán a szezon rangadója következik a 27. fordulóban, hiszen a második helyezett Mocsa fogadja a listavezető Lábatlan csapatát. Bajnoki döntőről azért nem beszélhetünk, mert a két csapat között tíz pont a különbség, viszont az igaz, hogyha a Lábatlan nem kap ki Mocsán, akkor bajnoki címet ünnepelhet, hiszen marad a tízpontos differencia, a Mocsa pedig ezen kívül három meccset vív. Az őszi meccsen 3-0-ra győzött Karcagi Pál csapata, a találkozón két büntető is volt. A Lábatlan jó formában van, ráadásul szerdán az egy osztállyal feljebb játszó Környét búcsúztatta a Megyei Kupától. A forduló egyébként ismét szombaton kezdődne, két csalódott csapat meccsével, hiszen a Zsámbék négy meccse nem nyert, a Kisbér pedig hónapok óta, de a találkozóra a Kisbér csapata nem áll ki, így a Zsámbék játék nélkül kapja meg a három pontot. A Piliscsév-Csolnoknak annál inkább, hiszen a hazai csapat az ötödik, a Csolnok a harmadik, és mindketten (sőt, a Tokod is) a dobogóra hajt. Amennyiben a Csolnok tud nyerni, a Piliscsév elbúcsúzhat a dobogós álmoktól. Ősszel ez nem sikerült, ott a Piliscsév hátrányból fordítva nyert 2-1-re. A Bakonysárkány is elbúcsúzott a harmadik helyről szőtt álmoktól, most Bajra utazik, a Tokod pedig a sereghajtó Császár-Ete otthonából viheti el a három pontot. Az Ászár és a Nagyigmánd derbije sem nagyon dönt semmiről, a túlélésért küzdő Ács pedig a Gyermelyt fogadja.

Eurotrade Solar Megyei II. osztály, 27. forduló

Május 14., vasárnap, 17 óra

Piliscsévi SE-Csolnoki SZSE, Baj KSE-Bakonysárkányi SE, Császár-Ete-Tokod SE, Ászár KSE-Nagyigmándi KSK, Mocsa KSE-Lábatlani ESE, Ácsi Kinizsi SC-Gyermely.