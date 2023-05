– Odabent 13 kipirosodott arcú serpa srác üdvözöl. Szűkösen vagyunk, de ez egy indokolt helyzet: a sátor falai megvédenek minket az kint tomboló vihartól. Üres az építmény, inkább raktárnak tűnik egyelőre. Középen állunk, hágóvasban toporgunk a havon, hallgatjuk a szél zúgását. Újabb és újabb menekültek érkeznek. Egy óra múlva már alig tudom, miképp helyezkedjek, annyian lettünk! Számolom: több mint harminc fő. Még egy óra telik el: negyven!

Suhajda Szilárd újabb lépésekkel közelebb a Mount Everest csúcsának meghódításához

Forrás: Suhajda Szilárd/Facebook

A hegymászó megrendítő őszinteséggel vallott a sátorban eltöltött, közel négy órányi várakozásáról. Mint írta, a száraz, hideg levegő mellett a dohányfüsttel és a hely szűkössége miatt a privátszféra hiányával is meg kellett küzdenie. – Most persze mind itt vagyunk bent, a biztonságot jelentő ismeretlen sátorban összetömörödve! És mi jöhet még: rágyújtanak. Rá hát! Felnevetek. Körbejár a dekk, a kilélegzett párával fojtogató elegyet alkot a cigifüst. Itt is, ott is szívják, kínálgatják egymásnak. Vannak, akik énekelni kezdenek. Elkékült szájjal táncot járnak. Már mindenem fáj, de nincs mit tenni: újra és újra arcon köhögnek.