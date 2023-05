Látványos kedvcsináló videókat tett közzé nemrégiben az MPC Sportegyesület, melyekből nemcsak arról kaphatunk ízelítőt, hogy milyen gyönyörű helyen élünk, hanem abból is, hogy mekkora adrenalinlöketet adhat, ha siklóernyős pilótaként emelkedünk a magasba.

A klub a tavalyi tanfolyam során Epöli szikláknál is készített felvételt, melyet a minap tettek közzé, a videó alapján megbizonyosodhatunk arról is, hogy a népszerű kirándulóhely levegőből is elbűvölő. A bejegyzésben azt írják: ezen a helyen tanultak a legnagyobb és legelső magyar pilóták is. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik szeretnének a természetben, illetve a természet erejével repülni.