Sokáig úgy nézett ki, hogy ez a forduló dönt majd el mindent, aztán ez nagyon nem így lett. Az utolsó fordulóban találkozik ugyanis a Koppánymonostor és a Nyergesújfalu. A bajnoki döntőként várt összecsapás már nem dönt semmiről, hiszen a Nyergesújfalu már két fordulóval ezelőtt bajnok lett, a Monostor pedig mindenképpen a második helyen végez. Ettől függetlenül természetesen jó meccs lehet, a játékosok még egyszer, utoljára bebizonyíthatják, hogy milyen sportemberek, mielőtt elvonulnak a nyári pihenőre – bár a Nyergesújfalunál könnyen lehet, hogy még nem a pihenés fog következni. A dobogó harmadik foka matematikailag még nyitott, ám ehhez az kell, hogy a rendkívül sok sebből vérző Tát legyőzze a remek formában lévő Tatát. Nem sokat kell kutakodni az emlékeink között, hiszen a héten már összecsapott a két gárda egymással a Vármegyei Kupa elődöntőjében, ahol a Tata 3-1-re nyert, így címvédőként újra a döntőbe került. A bajnokságban kétszer játszottak, hazai pályán a Tát nyert 2-1-re, a visszavágón pedig a Tata 6-0-ra. A Vértessomló Bábolnán zárja a szezont, Nagy Géza csapata legrosszabb esetben is negyedik helyen zár, a Bábolna pedig biztosan ötödik lesz. A Vértessomló egyértelműen a szezon pozitív meglepetése, és matematikailag még a dobogóra is odaérhet, bár erre kevés az esély. Józsa Péter fiai egyébként még nem tudtak gólt lőni a somlói hálóba, hiszen egyszer 0-0 lett a végeredmény, a másik találkozó pedig 1-0-ás somlói végeredménnyel zárult. A találkozón Józsa Péter egyébként biztosan nem lesz ott, a trénert lábsérülés miatt operálni fogják, jelenleg kórházban fekszik. Innen is jobbulást kívánunk neki!

Az alsóházban továbbra sem beszélhetünk nagy izgalmakról: az Esztergom a hetedik helyet szeretné megszerezni, ami a legjobb az alsóházban, ehhez egyszerűen győzni kell az Almásfüzitő ellen. Erre minden esélye megvan Spóner József csapatának, hiszen már kétszer sikerült, ráadásul mindkét meccs igen sok gólt hozott. Egyszer 4-3-ra győzött az Esztergom, aztán tavasszal 5-2-re, így a 0-0-ra nem sok esély van. A hetedik helyért küzd a Kecskéd is, de ehhez kellene első körben egy kis füzitői segítség is. Amennyiben az Esztergom vereséget szenvedne, és a Kecskéd legyőzi a Vértesszőlőst, úgy Linczmaier Lászlóék előzhetnek, máskülönben a nyolcadik hely lesz a vége. A Vértes­szőlős minden mérkőzését elveszítette a rájátszásban, így nem valószínű, hogy most táltosodna meg. A biztosan sereghajtó pozícióban záró Környe otthon fejezi be a szezont, az ellenfele a rájátszásban három győzelmet és egy döntetlent bemutató Sárisáp lesz.





Eurotrade Solar, Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 5., utolsó forduló

Május 27, szombat, 16 óra

Nyergesújfalu SE–Koppánymonostori SE

Darabos Gábor, a Nyergesújfalu vezetőedzője: – Szombaton hazai pályán a Koppánymonostor ellen ugyanazzal a mentalitással és győzniakarással kell játszanunk, mint az egész évben minden meccsen. Ma az utolsó bajnoki mérkőzés után közel húsz év elteltével újra bajnokavatás és futballünnep lesz Nyergesújfalun! Dura emléke, és az Amatőr Kupa döntőjében elveszített vereség igazi egységgé kovácsolta az öltözőnket. Csapatként sikerült megcsinálnunk, mert átéltük és megértettük, hogy valóban csak a győztesnek szabad sírnia.

Május 27, szombat, 17:30

Bábolnai SE–Vértessomlói KSK

Tornyos Ferenc, a Bábolna szakosztályvezetője: – Sérüléseink ellenenére szeretnénk szépen búcsúzni a közönségünktől hazai környezetben.

DG Tát SE–Tatai AC

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: – A szerdai mérkőzés nagyon nem tett jót a csapatomnak. Se fizikálisan, se mentálisan. Igazságtalannak éreztük. Az sem segít, hogy hét nap alatt három mérkőzést kell lejatszanunk, de a hozzáállásunkal továbbra sem lehet gond. Számunkra tét nélküli mérkőzés, de továbbra is mindent meg kell tenni a jó eredményért.



alsóház, 5., utolsó forduló



FC Esztergom–Almásfüzitői SC

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Szeretnénk a bajnokságtól győzelemmel búcsúzni, és egy jó mérkőzést játszani a füzitőiekkel.

Vértesszőlősi SE–Wati-Kecskéd KSK

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Mindenki számára csalódást keltő idény utolsó mérkőzésén egy feladatunk maradt: emelt fővel búcsúzni a szezontól.

Környe SE–Sárisápi BSE

Zelenai Erik, a Környe játékos-edzője: – Eljött az utolsó mérkőzés, végre! Elég nehézkes szezonon leszünk túl. Köszönöm mindazoknak, akik végigcsinálták. Örülök annak, hogy pár fiatal játékos csatlakozott hozzánk, és emellett jó teljesítményt nyújtottak. Mindent megteszünk a mérkőzésen, meglátjuk, ez mire lesz elég.