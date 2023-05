Ifj. Bognár György édesapja vezetőedzősége mellett összesen 76 mérkőzésen segítette a Paksot. A klubhonlapnak így nyilatkozott:

„Nagyon jól éreztem magam Pakson, és mikor az idén apuval visszatértünk, egyúttal haza is jöttünk. Már az első etapban kiválóan alakult a paksi életem, majd a jelenlegi idényben is mindenki barátként fogadott, a klubháztól a városig. Igazán megszerettem Paksot és a város futballközegét, nagyszerű hely. Előbb-utóbb azonban szerettem volna a saját lábamra állni, vezetőedzőként dolgozni, most adódott egy lehetőség, és úgy éreztem, élnem kell vele. Életem másik meghatározó helye Budaörs, ahol korábban futballoztam és másodedzőként is dolgoztam már az NB II-ben. Természetesen a jövőben is figyelemmel követem a Paksot, szurkolok a csapatnak, és ha időm engedi, meccseket is látogatok, ez nem kérdés. Az utolsó, zalaegerszegi mérkőzésünk után búcsúzom. Két dolgot remélek, hogy nem örökre, továbbá, hogy úgy alakulnak a dolgok, hogy végül mi leszünk a bronzérmesek. Végül ezúton is szeretném megköszönni a klubvezetésnek, hogy támogatták a váltásomat és a karrierépítésemet.”

A Budaörs a kilencedik helyen zárta az NB III. Nyugati-csoportját, a vezetőedző az a Bekő Balázs volt, aki előtte a Tatabányai SC vezetőedzőjeként dolgozott. A klub keretében több tatabányai játékos is található.