A futsal NB I rájátszásában a bajnoki döntőt a papírformának megfelelően az alapszakaszt első helyen befejező Haladás és a mögötte záró Berettyóújfalu vívja egymással. Az egyik fél második győzelméig tartó finálé első meccsén a Haladás volt az első félidőben az aktívabb, mégis a Berettyóújfalu szerzett vezetést Matheus gólra váltott büntetőjével a szünet előtt két perccel. A Haladás viszont még a szünet előtt egyenlített, Sipos Gergő vett mellre egy hosszú felívelést, aztán fordulásból, szép mozdulattal a jobb alsó sarokba bombázott – a labda mindössze három tizedmásodperccel a dudaszó előtt szelte át a gólvonalat.

A második félidő elején ismét előnybe került a Berettyó, Matheus ezúttal előkészítőként jeleskedett, Iszák Dominikot hozta ziccerbe, amit ő nem is rontott el. A folytatásban a továbbra is a labdát jóval többet birtokló Haladás volt fölényben, amit jelzett Luiggi Longo kapufája, s egy perccel később már az egyenlítés is sikerült, a brazil távoli lövése már pontosabb volt (2–2). A hajrában a brazilok gólpárbaja folytatódott, Matheus második góljára a szintén duplázó Longo válaszolt gyorsan, s mivel több gól már nem esett, a döntés a ráadásra maradt.

Ebben pedig – a meccs során először – Vas Ádám remek kapáslövésével hamar előnybe került a Haladás, majd gyors akció végén Kovács Máté is feliratkozott a gólszerzők közé, ezzel kettővel elléptek a hazaiak. Két perccel a hosszabbítás első félidejének a vége előtt Matheus triplázás helyett elrontotta a második büntetőjét, ám 45 másodperccel a vége előtt Nagy Imre szépített.

A ráadás második játékrészében gól már nem esett, így a döntő nyitó felvonása szombathelyi sikerrel zárult. 5–4. A Haladás kapuját az az Alasztics Marcell védte, akinek az utolsó nagypályás klubja a Komárom VSE volt, testvére pedig Alasztics Benjamin, aki ma is a megyei első osztályú Koppánymonostor játékosa.