Komárom büszkeségei: Bajos Gittát és Pekler Zalánt választották az év legjobbjának

A magyar sport napján rendezték meg a hagyományos Sportünnepet a Monostori erődben, a KlapkArénában. A város vezetése diákokat, junior és felnőtt sportolókat, csapatokat díjazott, illetve az ünnepi gálán adták át a Komárom Város Sportjáért díjakat is. A gálán helyi egyesületek is színvonalas produkciókat mutattak be.

A díjazottak az átadót követően egy közös fotóra is összeálltak a Monostori Erőd KlapkArénájában Forrás: 24 Óra Fotós: Körtvélyfáy Dina

Elsőként a 2022-es és 2023-as esztendő jó tanuló, jó sportoló diákjait szólították színpadra. Jó tanuló, jó sportoló díjat érdemelt ki a tavaly évben: Kalmár Kende (Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola) – sportágai: foci, torna, atlétika, Szlukovinyi Luca (Szőnyi Bozsik József Általános Iskola) – floorball, Buzás Zsombor (Feszty Árpád Általános Iskola) – úszás, foci, Horváth Eszter (Koppánymonostori Általános Iskola) – úszás, Dián Alexa Zoé (Petőfi) – kézilabda, Gugg Noémi (Bozsik) – foci, floorball, Hajas Kata (Bozsik) – foci, floorball, Laposa Kitti (Koppánymonostor) – atlétika, triatlon, Vasi Zalán (Petőfi) – foci, atlétika, Zámbó Laura (Feszty) – kézilabda, atlétika, Kiss Csaba (TSZC Kultsár István Technikum és Szakgimnázium) – floorball, atlétika, Lelovics Nóra (Komáromi Jókai Mór Gimnázium) – foci, floorball. A sportolók Horváth Gyula korábbi sporttanácsnoktól és Kovács Barnától, a Bozsik-iskola testnevelőjétől vehették át az elismeréseket.

Sportünnep Komáromban Fotók: Körtvélyfáy Dina

Ebben az évben Jó tanuló, jó sportoló díjban részesültek: Köbli Dorka (Petőfi) – torna, atlétika, futás, Lőrincz Letícia (Bozsik) – rg, fitkid, atlétika, Ludas-Tóth Benedek (Bozsik) – foci, floorball, Somogyi Zétény (Petőfi) – foci, atlétika, Vörösházi Hanna Flóra (Petőfi) – torna, atlétika, Gutai András Pál (Bozsik) – foci, floorball, Lanszki János Benedek (Bozsik) – foci, floorball, atlétika, Gjika Dániel Botond (Jókai) – foci, atlétika, floorball, Magyari Kristóf (Petőfi) – foci, atlétika. A fiataloknak Molnárné dr. Taár Izabella a járási hivatal vezetője, és Kovács Barna adta át a díjakat. Az Év junior sportolója díjat Kustán Lara, a Jenny's Fitness Sportegyesület versenyzője kapta. Az Év junior férfi sportolója díjat Nyári László, az Alexandros Kick-Box és Thai Box SE versenyzője vehette át Horváth Zsolttól, a sportbizottság elnökétől és Filep Imrétől, a Tempo Karate SE vezetőjétől. Az Év edzője elismerést Szabó Zsolt Tamás, a Szőnyi Palánkdöngetők Köre női csapatának vezetőedzője kapta meg. Az Év csapata díjat a Komárom VSE női kézilabdázói érdemelték ki. A díjakat Horváth Zsolt és Szeidl Balázs, a Komáromi Úszóklub SE elnöke adta át.

Az Év csapatsportolója elismerést Lelovics Nóra, illetve Pfneiszli Péter, a Szőnyi Palánkdöngetők Köre floorballosai vehették át Turi Bálint alpolgármestertől és Becker Balázstól, a KVSE elnökétől. Az Év női sportolója Bajos Gitta lett, az Év férfi sportolója pedig Pekler Zalán, mindketten az Erődök Városa Sportlövő Egyesület sportlövészei. Az elismeréseket dr. Molnár Attila polgármester és Popovics György a vármegyei közgyűlés elnöke adta át.

Az Év testnevelője Deák Béla, a Jókai Mór Gimnázium tanára lett. Emellett átadták a Komárom Város Örökös testnevelője elismeréseket is, melyet Juhász Gáborné, Andrási Mihály, Both András, Varga Imre és Bognár Imre kapott meg. A díjakat dr. Molnár Attila polgármester és Turi Bálint alpolgármester adta át. A Komárom Város Sportjáért díjat idén Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke és Harsányi Gergely – pályafutását Komáromban befejező – korábbi 179-szeres válogatott kézilabdázó vehette át.

Az elismerések átadása közötti szünetekben látványos produkciók színesítették a programot a helyi egyesületek jóvoltából. Felléptek a KVSE ritmikus gimnasztikásai, majd a nemrégiben alakult We know tánciskola lendületes produkciója következett. Később a Magyarock Dalszínház, illetve a Syncron Band a Góldalt adta elő. Az Aerial Silk légtornászainak lélegzetelállító produkcióját követően a KVSE fitkidesei, majd a Street Generations következett, végül a Jenny's Fittness Sportegyesület mutatta be műsorát. A műsor végén minden fellépő közösen lépett a színpadra. A díjátadót követően kezdetét vette a sportbál, amelyhez a Syncron Band biztosította a zenét.

