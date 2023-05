Kézilabda NB I., férfi, 25. forduló MOL Tatabánya KC–NEKA Tatabánya, Multifunkcionális Sportcsarnok, péntek, 18.30.



A két csapat között hat hely és 14 pont a különbség, amíg a házigazdák 35 pontjukkal a képzeletbeli dobogó harmadik fokán tanyáznak, addig a vendégek a kilencedikek 21 ponttal. A NEKA a mostani forduló előtt a Fejér B.Á.L. Veszprém elleni vereségével „elintézte”, hogy a „kis” Veszprém megőrizze élvonalbeli tagságát, miközben a Tatabánya Balatonfüreden diadalmaskodott. Ennek ellenére sem mehetnek biztosra a Kék Tigrisek, ezt erősítette meg Tombor Csaba, a házigazdák vezetőedzője.

– Az utóbbi egy-két évben a Veszprém és a Szeged mögött négy-öt csapatot figyelembe véve annyira kiegyenlítődtek az erőviszonyok, hogy ma már senki ellen nem lehet biztosra menni – fogalmazott Tombor Csaba. – A NEKA pedig egy amúgy is kellemetlen gárda, és ha hagyjuk, hogy belelkesedjenek, akkor a saját dolgunkat nehezítjük meg. Éppen ezért ezt a belelkesedést szeretnénk elsősorban kiküszöbölni. Mert láttuk, hogy mennyit kellemetlenkedtek a Balatonfüred ellen, és a nagy Veszprémtől is raboltak egy pontot…

A tatabányai szakvezető kiemelte, hogy minden körülmények között győzni szeretnének, és nagyon számít arra is, hogy minél többen kilátogatnak erre a fontos találkozóra, hogy buzdítsák a kék-fehéreket.

– A bevetésre váró keret nem változott a füredi meccs óta – hangsúlyozta Tombor mester. – Továbbra sem számíthatunk a lábadozó Topicsra, valamint Peric és Ancsin pályára lépésére sem, ezért továbbra is nélkülük kell megoldanunk a feladatainkat.