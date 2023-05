Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Dél, 22. forduló

Május 7, vasárnap, 17 óra

Bakonyszombathely KSE-Gesztesi SE, Dad SE-Bokod FCE, Bársonyos SK-Csémi SE, Banai KSK-Tárkány KSE. 17:30: Szákszendi SE-Oroszlányi SZE.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Észak, 21. forduló

D.M.A.C. Dunaalmás-Pilismarót SC, Bajnai SE-Tardosi FC, Annavölgyi BSE-Süttői SC, Tatabányai Vasas-Bar-Nul Szomód SE, TABAK-Vértestolnai TE.

A déli csoport alapszakaszának utolsó fordulója következik, ezután a rájátszás jön majd. A listavezető Császár-Ete II. játék nélkül, 3-0-al kapja meg a Réde elleni meccset. A második helyen álló Bana a Tárkányt látja vendégül, itt is kötelező a hazai siker. A legnagyobb kérdést a felsőház utolsó kiadó helye jelenti: jelenleg a Bokod a hatodik, a csapat a biztos felsőházas Dadra látogat. Két ponttal a bokodiak mögött áll a Bársonyos és a Várgesztes is. Előbbi a dobogóért harcoló Csémet fogadja, utóbbi pedig a sereghajtó Bakonyszombathelyhez látogat, így ha nem nyer a Bokod, a Várgesztesnek van a legnagyobb esélye előzni. 17:30-tól kezdődik a Szákszend-Oroszlány összecsapás, aminek már nincs tétje. Északon ugyan a Tardos elszenvedte első vereségét, de így is bőven listavezető, most Bajnán javíthat, itt akár kiütés is lehet a vége.

A második helyen álló Dunaalmás a Pilismaróttal vívhat egy gólgazdag meccset, míg a forduló rangadóját Tatabányán vívják: az Erőmű-pályára utazik a Szomód. A Tatabányai Vasas és a vendégek között mindössze egy pont a különbség, így a szomódiak egy sikerrel visszavehetik a dobogós pozíciót. Egy döntetlennel viszont a TABAK örülne a legjobban, hiszen így mindkét csapatot átugorhatják, amennyiben sikerül legyőzni a Vértestolnát.