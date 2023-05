NB III., Nyugati-csoport, 36. forduló

Május 7., vasárnap, 17 óra

Opus Tigáz Tatabánya-Zsámbéki SK

Eljött ez a nap is, utolsó hazai meccsét vívja a listavezető Opus Tigáz Tatabánya a szezonban, és bízzunk benne, hogy ez lesz az utolsó NB III.-as is. A sereghajtó Zsámbék ellen nem lehet kérdés a győzelem, hogy aztán Gyürki Gergely csapata a két mindent eldöntő meccs­re koncentrálhasson, hiszen előbb a harmadik Nagykanizsa, aztán a bajnoki döntőn a Veszprém lesz az ellenfél idegenben. A Bányász jó formában van, utóbbi öt párharcából négyet behúzott, a III. Kerület ellen szenvedett csak vereséget, így egy ponttal vezet a Veszprém előtt.

Az újonc Zsámbék játéka alaposan feljavult tavaszra, bár ez pontokban nem nagyon látszik meg. A két csapat őszi találkozója elég érdekesen alakult, hiszen a Tatabánya 39. perc után már 4-0-ra vezetett, majd a Zsámbék emberhátrányba került a 42. percben, de a szünet után tíz emberrel is kétszer bevette Lóth Péter kapuját. A három pontot azért hazavitte akkor a Tatabánya, és most is ennek a megszerzése lehet az egyetlen cél. A Veszprém egyébként a MOL Fehérvár II. együttesénél vizitál majd.