Labdarúgás, NB II., 36. forduló Tiszakécskei LC–Dorogi FC 1-3 (0-2) Tiszakécske, 350 néző, vezette: Takács T. (Szilágyi N., Vad A.). Dorog: Borsos – Barna (Szerencsi, 63.), Lénárth, Berkó, Preklet, Papp M. – Szalai (Kotula, 81.), Kapornai (Lustyik, 81.), Sztojka (Selmeci, 92.), Hesz – Vígh. Vezetőedző: Marián Sluka. Gólszerző: Agwata (48.), ill. Sztojka (9.), Kapornai (42.), Szalai (54.).

A sereghajtó Dorog számára kötelező volt a győzelem a bennmaradási remények életben tartásához, de a három pont megszerzése sem jelentett garanciát arra, hogy még a következő fordulóban is a másodosztályban maradásért küzdhessenek a piros-feketék.

Ahogyan Marián Sluka, a Dorog vezetőedzője hangsúlyozta a mérkőzés előtt, csapatának mindenképpen élnie kell a találkozó elején adódó lehetőségekkel, hiszen ezek hiába voltak meg az elmúlt hetek összecsapásain is, a vezetést általában az ellenfél szerezte meg, aminek többségében vereség (vagy éppen a kiesés elleni harcban sokat nem érő döntetlen) lett a vége. Ezúttal nem kellett csalatkoznia a dorogiak mesterének, hiszen Sztojka szabadrúgásgóljával már a 9. percben vezetést szerzett csapata. A vendégegyüttes ezt követően is jó teljesítményt nyújtott, a három belső védő rendre visszaverte a kécskeiek próbálkozásait, akik nem is tudtak igazán veszélyes helyzetet kidolgozni. A 42. percben egy bal oldali akciót követően a hazaiak kapusa által középre ütött labdát Kapornai lőtte a hálóba, így a Dorog kétgólos előnnyel vonulhatott a szünetre. A második játékrész elején szépített a Tiszakécske, de néhány perccel később Szalai fejese után visszaállt a kétgólos különbség. A hátralévő időben a Dorog megőrizte előnyét, így megérdemelt győzelmet aratott.

És hogy ez mire elég? Mint a többi mérkőzés eredményéből kiderült, sajnos semmire... Mivel a közvetlen vetélytársak közül a Kozármisleny és a Szentlőrinc is nyert, a Csákvár és a Nyíregyháza pedig döntetlent játszott, így a Dorog legjobb esetben is csak 19. lehet, vagyis kiesett az NB II.-ből.

Marián Sluka: – Megérdemelten nyertünk, hiszen azt láttam a pályán, amit a héten megbeszéltünk. Jól szervezett védekezésből veszélyes támadásokat indítottunk, ellenfelünknek pedig nem sok lehetősége volt. Rúgtunk három gólt, de ez lehetett volna több is. Sajnos későn nyertünk, az előző fordulókban nem hittük el eléggé, hogy bent maradhatunk, így a sorsunk nem most dőlt el. Korábban kellett volna ilyen akarattal és szervezettséggel játszanunk. Szomorú vagyok, de a mai meccsen mutatott hozzáállással és szervezettséggel elégedett vagyok, az utolsó két fordulóban is ezt kell mutatnunk, a szurkolóink megérdemelnék.