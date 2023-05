Kézilabda, NB I., férfi, 23. forduló MOL Tatabánya KC–Fejér B. Á. L. Veszprém Tatabánya, Multifunkcionális Sportcsarnok, péntek, 18.30.

Ősszel idegenben is magabiztos, 13 gólos győzelmet aratott a Tombor Csaba vezetőedző irányította Tatabánya, és most is a házigazdák az összecsapás esélyesei. A papírformának ígérkező hazai győzelmet támasztja alá az is, hogy amíg a Tombor-legénység a maga 31 pontjával a harmadik a tabellán, addig a Fejér B. Á. L. Veszprém az eddig megszerzett 8 pontjával az élvonalbeli tagságának megőrzéséért harcol. Lehet, hogy ez teszi még veszélyesebbé a vendégszereplésüket?

– Kifejezetten kellemetlen ellenfél érkezik hozzánk – emelte ki Tombor Csaba. – A veszprémiek korántsem játszanak szokványos kézilabdát, az általuk diktált gyors tempóból adódik, hogy sokat támadnak és sokat szeretnek kapura lőni. Éppen ezért fontos a jó védekezés, valamint a védőmunkánk és a kapusaink közötti megfelelő összhang. A gyors iramnak azonban van egy hátulütője is, rohanás közben nagyobb a hibázás lehetősége. Sőt, koncentrált játékkal, különösen az idő múlásával mi kényszeríthetjük őket egyre több hibára. Számunkra nagyon fontos, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük, illetve a hátralévő négy összecsapásból legalább hármat. Így is állunk minden találkozóhoz. Emellett nagyon örülnénk, ha minél több szurkoló bíztatna minket pénteken a lelátón…

A vendéglátóknál Ugalde felépült sérüléséből, viszont sem Ancsin, sem Perics nem kész még a játékra, a hazaiak szakvezetője pedig nem szeretné megkockáztatni a pályára lépésüket annak ellenére sem, hogy a két játékos már nagyon szeretne meccselni.