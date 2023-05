Sarus Szofi, a Kisbéri KC irányítója lett az U14-es országos lánybajnokság rájátszásának gólkirálynője. A klub közösségi oldalán számoltak be az örömteli hírről, egyben a vezetőedző, Jáki Tamás is értékelte mind a csapat, mind Szofi teljesítményét. Ahogy a tréner foglamazott, öt évvel ezelőtt egy mosolygós kicsi lány érkezett hozzá edzésre mindenféle képzettség nélkül. Az már pár edzés után látszott, hogy van tehetsége a kézilabdához. Jáki Tamás egyengette, pátyolgatta az edzéseken, mérkőzéseken.

− Elég hamar a csapat élére állt, felvállalta a vezérszerepet, és meg is tudott birkózni vele. Gachovetz Tibor edzőtársam csapat mellé kerülése után,az ő szakmai tapasztalatának köszönhetően a lányok, Szofi és én is tovább tudtunk fejlődni. Eljutottunk arra a szintre, hogy a csapatunknál, egyesületünknél sokkal nagyobb bázissal rendelkező csapatokat sikerült folyamatosan legyőznünk. Ebben Szofinak hatalmas érdeme volt.

Biztos vagyok benne, ha a megfelelő alázat megmarad benne, és a sérülések is elkerülik, akkor következő csapatának is meghatározó játékosa lesz

− tette hozzá a vezetőedző, aki bizony a lányokkal együtt ezüstéremnek is örülhetett. A rájátszásban ugyanis a második helyet szerezték meg a kisbériek. A legutóbbi, esztergomi összecsapásokon előbb visszavágtak a Pázmándnak, hogy elvették a veretlenségüket, majd legyőzték a házigazdákat is. A fiatalok ezzel a két győzelemmel nemcsak a bajnokságtól, de egymástól is búcsúztak, hiszen ennek a csapatnak ezek voltak az utolsó mérkőzései együtt.