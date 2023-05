Pontosan harminc éve, 1993-ban rendezték meg az első Esztergom Rallyt, amely tíz éven át volt az Országos Rallybajnokság meghatározó versenye. A rendezők most három évtized után újra összeálltak, hogy az Esztergom Classicon élmény- és látványautózással ünnepeljék meg az első verseny évfordulóját, amelyen igazi legendák is tiszteletüket teszik. A rendezvény honlapja számolt be róla, hogy Topor Kálmán Barna Györggyel, valamint a legendás piros-sárga Lada VFTS-ük pontos másolatával is rajthoz állnak a mezőnyben a május 19-21 között megrendezendő versenyen.

Topor Kálmán, Lada VFTS

Forrás: Esztergom Classic

Topor Kálmán a hetvenes években kezdett versenyezni Trabanttal, amit a kereklámpás Zsiguli, majd a legendás a VFTS követett. Ez volt az az autó, amivel minden szurkoló megjegyezte a Topor nevet. Később úttörőként egy Lada Samarát is épített, majd Audival fejezte be pályafutását, lassan három évtizede. Az Esztergom Classicon azonban visszatér, méghozzá az eredeti VFTS kiköpött másával, amit Dorkó Balázs épített meg, amelyet aztán felajánlott Topor Kálmánnak, és Barna Györgynek az Esztergom Classicra.

Ahogy mondod, lassan harminc éve annak, hogy 1994-ben utoljára versenyeztem. Éveken keresztül nem is jártam rallyra, aztán jött Mészi Ati, Hajóssy Laci és Lipi Lipták Sándor, hogy menjünk versenyt nézni. Velük kezdtünk el bandázni. Most az Esztergom Classic előtt pedig Mészi Ati állított kész tények elé, hogy induljunk Barna Gyurival

– mesélte Topor az esztergomclassic.hu-nak.

Ezt követően elmondta, hogy neki is érdekes lesz harminc év után autóba ülni, és mivel nincs időmérés, mert a versenyzői vér mindenkiben benne van, így viszont tényleg csak a látványra fognak menni, és egy igazán jó élményautózásra.