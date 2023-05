A megyei harmadosztály déli csoportjában megkezdődik a rájátszás. A felsőházban már szombaton, ahol a listavezető Császár-Ete II. számára kötelező a győzelem a hatodikként bejutott Bokod ellen. Vasárnap aztán a Bana zárkózna a listavezetőre, ehhez a Dad csapatát kellene legyőzni. A Bana eddig mindkét meccsen megszenvedett a Daddal. A Csém nemrégiben már elverte a Szákszendet, most újra erre készül, így a jelenlegi négypontos különbség hétre nőhet, amivel bebiztosítaná harmadik helyét a Csém. Az alsóházban szinte semmi tét nincs: a Várgesztes a Bakonyszombathely legyőzésével maradhatna hetedik, a Bársonyos az Oroszlányt, a Tárkány pedig a Rédét fogadja. Északon csak négy meccs lesz: a listavezető Tardos számára kötelező a győzelem az Annavölgy ellen, a Dunaalmás viszont megszenvedhet a mostanában nagyon jó formát mutató Naszály otthonában. A harmadik helyre hajtók csatája is érdekes lesz, hiszen a mostani negyedik, 26 ponttal álló Szomód látja vendégül az ötödik, 25 egységgel bíró TABAK csapatát, míg a dobogós Tatabányai Vasas szabadnapos lesz. A Süttő és a Bajót között is csak két pont a különbség, bár mindkét csapat pocsék formában van.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Dél, rájátszás, felsőház, 1. forduló

Május 13., szombat, 17 óra

Császár-Ete II.-Bokod FCE

Május 14., vasárnap, 17 óra

Banai KSK-Dad SE, Csémi SE-Szákszendi SE.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Dél, rájátszás, alsóház, 1. forduló

Gesztesi SE-Bakonyszombathely KSE, Bársonyos SK-Oroszlányi SZE, Tárkány KSE-Réde KSE.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Észak, 22. forduló

Tardosi FC-Annavölgyi BSE, Naszály SE-D.M.A.C. Dunaalmás, Bar-Nul Szomód SE-TABAK, Süttői SC-Bajóti Szikra SE.