Hat távon 2000 versenyző fut a Pilis adta gyönyörű környezetben ezen a hétvégén a terepfutás ünnepének is titulált Ultra-Trail Hungary-n. Május 27-én, szombaton reggel indultak az első fecskék a Vertical 500-on, amelyen 2,3 kilométeren 631 méter szintemelkedést kellett leküzdeniük a futóknak.

Szintén szombaton kora délután rajtolt a Visegrád Trail, ennek 30 kilométeres távján 1054 métert emelkedik a pálya. A szervezők az utánpótlásra is gondoltak. A hagyományos Kids Trailen több rövid távon futhattak a 3-11 év közötti gyerekek. A Salomon UTH 2023 legfiatalabb versenyzője, Klincsek Soma ezen a távon „csak” iramfutóként segédkezett, ő ugyanis a Vertical 500-on indult a felnőttek között.

Klincsek Soma a Vertical 500-on. Nem lehet elég korán kezdeni

Forrás: Ultra-Trail Hungary/Facebook

Szombaton délután debütált a verseny új távja, a Twin Peaks is, amelynek futói 22,2 kilométert vállaltak be 685 méter szintemelkedéssel. A legizgalmasabb pillanat, a leghosszabb táv rajtja már átcsúszott a szombatból a vasárnapba. Az UTH 112 kilométeres távjára ugyanis az idén is, az éj leple alatt, pontban éjfélkor indították el a mezőnyt Szentendréről.

Az emelkedett hangulatban a Dunakorzón várakozó, majd nekiinduló terepultrások egymást és önmagukat buzdítva indultak el a leghosszabb távra, hogy vasárnap délutánig-estig – ki ki a maga tempójában – 112 kilométert tegyenek meg 4200 méter szintemelkedéssel extrázva.

Ők már két órája futottak, amikor hajnali 2-kor útnak indultak azok is, akik 84 kilométerre neveztek. A Szentlászló Trailen ehhez 3100 méter szintemelkedés jár.

Vasárnap reggel végül elrajtoltak a „kis ultrások” is. Ők a Szentrendre Trail távon 54 kilométert futnak, amelynek során 1800 méter szintemelkedést is le kell küzdeniük, hogy végül a táv egy bizonyos pontján „összefussanak” és -fonódjanak a 112 és a 84 kilométeresek mezőnyével.