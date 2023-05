Röplabda, NB I. Liga, férfi, a 3. helyért, 3. mérkőzés Dág KSE–Dunaújváros 3:0 (21, 19, 16) Dág, Oszuska Miklós Sportcsarnok, 100 néző, vezette: Kulcsár G., Villás T. Dág: Majer, Kun, Sow, Oláh B., Krupánszki, Flachner K. Csere: Farkas R., Czibula (liberók), Balázs B. Edző: Zirigh Balázs. A mérkőzés alakulása: 1. szett: 8-5, 13-15, 20-19, 24-21; 2. szett: 5-6, 11-8, 17-14, 21-18, 24-19; 3. szett: 7-5, 11-8, 17-13, 24-16.

Az első játszma kicsit döcögősen indult, mivel a „kelleténél” idegesebben kezdtek a hazaiak. De viszonylag gyorsan magára talált a vármegyei alakulat, így végig meg tudta őrizni három-négypontos előnyét. A kisebb holtpontokat is átvészelte a Zirigh-legénység, és ez elegendőnek is bizonyult a szett megnyeréséhez. Még annak ellenére is, hogy az acélvárosiak nem adták olcsón a bőrüket. A folytatásban folytatódott a házigazda remek nyitásfogadása, ennek köszönhetően a dági centerek jól „dolgozhattak”, ezzel pedig kissé hitehagyottá is tették riválisukat. Ez pedig a harmadik felvonásban már a játék minden elemében visszaköszönt.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2-1 a Dág KSE javára. A negyedik összecsapást pénteken rendezik Dunaújvárosban.

Zirigh Balázs: – Fontos volt, hogy olyan stabilak maradjunk, mint a megelőző hat játszmában voltunk, és ezzel mentsük át a formánkat a folytatásra. Mert azt tudtuk, hogy az ellenfelünk „ingyen” nem adja oda nekünk a győzelmet. Most pénteken is nyerni megyünk Dunaújvárosba, hogy megszerezzük a bronzérmet.