Kézilabda NB I., férfi, 23. forduló

MOL Tatabánya KC – Fejér B. Á. L. -Veszprém 36-25 (16-13)

Multifunkcionális sportcsarnok, Tatabánya, 1100 néző, vezette: Paska D. Vastag S.

Tatabánya: Székely M. – Rodríguez P. 6, Maras 8 (1), Vilovszki 2, Ubornyák 4, Győri M. 10, Ugalde 1. Csere: Móri Mika (kapus), Obradovics, Hornyák B., Pergel 4, Bodnár Á. 1 (1), Bodor, Edwards. Edző: Tombor Csaba.

Az eredmény alakulása, 4.p.: 2-1, 9.p.: 5-1, 14.p.: 8-3, 24.p.: 13-11, 34.p.: 20-14, 40.p.: 25-18, 43.p.: 28-28, 49.p.: 32-21, 55.p.: 33-24.

Kiállítások: 8, illetve 2 perc.

Hétméteresek: 2/2, illetve 4/3.

Nagy lendülettel kezdett a Bányász, és ennek meg is lett az eredménye, mert már a tízedik perc tájékán viszonylag megnyugtató – három-ötgólos - előnyt harcolt ki a lendületes vendégekkel szemben. A Tombor-legénységből az első játékrészben leginkább Maras és Győri csipkedte magát, miközben a kapuban Székely igyekezett minél többet hozzátenni a hazai csapat eredményességéhez.

Pedig a házigazdáknál a szakmai stáb – a lábadozó Topicon kívül – sérülés miatt nem számíthatott sem Josip Peric-re, sem Ancsin Gáborra.

A Tatabánya, miként a meccs kezdetén, a szünet után is dinamikus kézilabdával rukkolt elő. Maras és Győri a második játékrész elején is ott folytatta, ahol az első harminc percben abba hagyta, de most még Ubornyák is csatlakozott ehhez az eredményes duóhoz. Nem véletlen, hogy a második félidőből még csak öt perc telt el, ám már is hat góllal vezettek a Kék Tigrisek. A házigazdák pedig nagyon igyekeztek, hogy ezt az előny konzerválják, sőt, amennyiben lehetőség nyílik rá, növeljék is. Ennek az „akarásnak” az eredménye lett, hogy negyvenedik perc tájékán tízre nőtt a két gárda közötti különbség. Ezzel pedig gyakorlatilag az negyedórával a találkozó lefújása előtt, a pályán már minden vitás kérdés eldőlt.

Kontra Zsolt, a Tatabánya technikai vezetője: – Lendületesen kezdett a társaság. Sok volt a jó egyéni teljesítmény is. Üde színfoltot jelentett, az élete első élvonalbeli meccsén pályára lépő kapusunk, Móri Mika remek szereplése is…