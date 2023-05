A Tatabánya, miként a meccs kezdetén, a szünet után is dinamikus kézilabdával rukkolt elő. Maras és Győri a második játékrész elején is ott folytatta, ahol az első harminc percben abba hagyta, de most még Ubornyák is csatlakozott ehhez az eredményes duóhoz. Nem véletlen, hogy a második félidőből még csak öt perc telt el, ám már is hat góllal vezettek a Kék Tigrisek. A házigazdák pedig nagyon igyekeztek, hogy ezt az előny konzerválják, sőt, amennyiben lehetőség nyílik rá, növeljék is. Ennek az „akarásnak” az eredménye lett, hogy negyvenedik perc tájékán tízre nőtt a két gárda közötti különbség. Ezzel pedig gyakorlatilag az negyedórával a találkozó lefújása előtt, a pályán már minden vitás kérdés eldőlt.

Kontra Zsolt, a Tatabánya technikai vezetője: – Lendületesen kezdett a társaság. Sok volt a jó egyéni teljesítmény is. Üde színfoltot jelentett, az élete első élvonalbeli meccsén pályára lépő kapusunk, Móri Mika remek szereplése is…