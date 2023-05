Május 10-én az MLSZ másodjára is összeült, hogy a hiánypótlásra utasított csapatok NB II.-es licenszeit átvizsgálja, és ezt követően kiderült, hogy az Opus Tigáz Tatabánya megfelel az NB II.-höz, így egy akadály elhárult a másodosztályú indulás elől. A Tatabánya jelenleg az NB III. Nyugati-csoportjának listavezetője, de az igazi harc most következik, hiszen Gyürki Gergő csapata előbb a második helyen álló Nagykanizsához utazik, majd jöhet a bajnoki döntő a második helyen álló Veszprém ellen. Azt a találkozót Pápán rendezik. Amennyiben a Veszprém nem kap ki most hétvégén a Komáromtól, úgy mindenképpen az utolsó forduló fog dönteni a bajnoki címről. Egyébként a Veszprém is kapott NB II.-es indulási engedélyt, így ez nem dönt.

Az idei szezonban a bajnokok nem jutnak fel automatikusan, hanem osztályozót kell játszani az NB II. 18.-16. helyezettjének valamelyikével. Így, ha minden jól megy, még négy mérkőzés vár Árvai Dánielékre, ebből három idegenben.