Eurotrade Solar Megyei II. osztály, 26. forduló

Május 7, vasárnap, 17 óra

Bakonysárkányi SE-Zsámbéki SK, Kisbéri SSE-Piliscsévi SE, Csolnoki SZSE-Dunaszentmiklósi SE, Gyermely-Mocsa KSE, Lábatlani ESE-Ászár KSE, Nagyigmándi KSK-Császár-Ete, Tokod SE-Baj KSE.

A 26. forduló következik a megyei másodosztályban, és most hétvégén minden találkozó egyszerre indul útnak. A Bakonysárkányban és a Zsámbékban rendkívül sok a közös, hiszen ősszel még dobogós álmokat szövögettek, tavaszra viszont lecsúsztak onnan. Mindkét gárda elveszítette az utolsó három mérkőzését, így a nyolcadik és hetedik helyre csúsztak vissza, és csak egy pont a különbség.

A Kisbér-Piliscsév meccsnek sincs sok tétje, a hazaiak pocsék formában vannak, utolsó öt meccsüket elveszítették, a Piliscsév viszont jó formában van, jelenleg az ötödik helyen áll a csapat. A Csolnok viszont még küzd a dobogó legalsó fokáért, most a Dunaszentmiklóst kéne legyőzni, ami nem lesz egyszerű feladat, hiszen a vendégek is nyerték az utóbbi két meccsüket. A Mocsa szinte biztosan második helyen zár, így a gyermelyi vendégjátékuknak már sok tétje nincsen. A listavezető Lábatlan az Ászárt fogadja, itt a papírforma hazai sikert vetít előre. A Nagyigmándnak kötelező a győzelem a sereghajtó Császár-Ete ellen, míg a Tokod is jó eséllyel nyerhet a Baj ellen.