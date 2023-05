Röplabda, NB I. Liga, férfi, a 3. helyért, 4. mérkőzés Dunaújváros–Dág KSE 0:3 (-17, -23, -17) Dunaújváros, 100 néző, vezette: Kiss Z., Selega B. Dág: Szabó B., Kun, Sow, Oláh B., Krupánszki, Flachner K. Csere: Farkas R. Edző: Zirigh Balázs. A mérkőzés alakulása: 1. játszma: 6-8, 8-13, 12-18, 15-21, 17-24; 2.játszma: 6-5, 9-9, 14-15, 16-19, 19-22, 23-24; 3. játszma: 3-7, 10-9, 11-15, 14-20, 17-24.

Az ezt megelőző két, egyaránt 3:0-s győzelemmel végződött találkozó azt bizonyította, hogy a Dág felkészültebb csapat, amely a fiatal újvárosiak ellen csak akkor veszíthet, ha sokat hibázik. A negyedik meccset is beleszámítva immáron kilenc szett óta stabil a megyebeli gárda nyitásfogadása, és ez döntőnek bizonyult. Ehhez párosultak a dágiaknál a támadó jellegű nyitások. Ezen az utolsó találkozón is mindössze a második felvonásban ingott meg egy picit a Zirigh-legénység, mert talán túlságosan is hamar elhitte, hogy nyerni fog. Végül azért ezt a szettet is behúzták, ezzel elbizonytalanítva a házigazdákat, akik a végére hitehagyottá is váltak.

A három nyert mérkőzésig tartó párharc végeredménye: 3:1 a Dág javára.

Zirigh Balázs: – Örülök, hogy három ilyen meccsel zártuk a bajnokságot és szereztük meg a bronzérmet, amelynek nagyon örülünk. De bevallom, nekünk döntőt kellett volna játszanunk. A srácoknak azonban így is jár a gratuláció!