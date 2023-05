A Tatabányai Sprint Futóklub a Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség segítségével a hétvégén immár harmadik alkalommal rendezte meg a 2021-ben elhunyt futótársuk, Galbicska Péter emlékversenyét Tatán. Az egyesület az emlékfutáson ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját, aminek alkalmából külön az erre az ünnepségre készített egyedi érmet vehettek át a futók. Külön öröm volt a rendezők számára, hogy 35 felvidéki futó is rajthoz állt a versenyen, de érkeztek futók Debrecenből, Miskolcról, Pécsről, Szombathelyről, Zalaegerszegről, sőt, még Romániából is, hogy együtt ünnepeljenek a sprintesekkel.

10 éves korig 200 méteren lehetett indulni, ahol 40 aprótalpú állt rajthoz. A hosszabb távokon a megfelelő futóidőben mintegy 250 versenyző sorakozott fel a rajtnál és teljesített egy (7 km), vagy két kört (14 km) az Öreg-tó körül. Számos különdíjat osztottak ki és nagy sikert aratott a sorsolás is. A tatabányai Stop Cukrászda támogatásának köszönhetően tortával ünnepelték meg az áprilisban születetteket. Külön ajándékot kapott az a több, mint harminc 70 éven felüli futó, aki valamelyik távot teljesítette. Örömteli, hogy ennyi idős ember jött el és versenyezhetett saját korosztályában. Nemcsak 70, hanem 80 év felett is voltak futók is indultak, úgymint a gödöllői Sztarenszky Mária (88), a tatabányai Bozó Pál (84) és a budapesti Richter Ferenc (85). Sikerült méltóképpen megemlékezni Galbicska Péterről és párjáról, Ciliről, aki szintén sokat tett a futóklubért.

Az egyesület következő versenye a 31. Hegyen-Völgyön futás lesz május 27-én, Tardoson 4 és 12 km-es távon.