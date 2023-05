Kézilabda, NB I. B, női, 26. forduló Komárom VSE–Szent István SE 25-23 (11-12) Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok, 50 néző, vezette: Marosi Z., Pap E. M. Komárom: Vajk – Szabó-Kovacsicz 1, Világos 6, Temes 1/1, Karalyos, Bízik 8/6, Gengeliczky 1. Csere: Bőle, Kubina (kapusok), Ács 2, Gerencsér 1, Ogonovszky 3, Orbán 1, Tarjányi, Gál 1, Póczik. Vezetőedző: Neukum Tamás. Hétméteresek: 8/7, illetve 2/2. Kiállítások: 8, illetve 14 perc. Kizárva: Aron (Szent István, 58.). Az eredmény alakulása: 12. perc: 4-4, 22. p.: 10-8, 29 p.: 10-12, 38. p.: 17-14, 44. p.: 18-19, 56. p.: 23-23.

A Komárom nagy csatában kerekedett fővárosi riválisa fölé még úgy is, hogy a mérkőzés közben két játékosát (Temes, Vajk) is elveszítette sérülés miatt. A KVSE győzelmével a negyedik helyre lépett előre.

Neukum Tamás: – Régóta vártam már erre a hozzáállásra. Most is voltak ugyan bőven hibáink, de az első pillanattól az utolsóig érezni lehetett a csapaton az elszántságot, az akaratot. Többször is a kezünkben volt a lehetőség, hogy korábban eldöntsük a mérkőzést, de a legfontosabb pillanatokban gyermeteg hibákat vétettünk. A győzelem értékét növeli, hogy újra és újra talpra tudtunk állni, a sors igazságtalansága lett volna, ha nem hagyjuk el győztesen a pályát. Most nem csak hivatalos, megszokott sztereotípia, hanem tényleg szívből gratulálok a lányoknak!