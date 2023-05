KÉZILABDA, FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

TELEKOM VESZPRÉM–KIELCE 29–29 (13–16)

Veszprém, 5221 néző. Vezette: Marin, Serradilla (spanyolok)

VESZPRÉM: CORRALES – Gasper Marguc 4 (1), REMILI 5, Pesmalbek 1, EL-DERA 6, Lauge 3, STRLEK 5. Csere: Cupara (kapus), Ligetvári, MAHÉ 4 (3), Nilsson, Sipos, Ilic Z. 1, Vajlupau. Edző: Momir Ilics

KIELCE: WOLFF – A. DUJSHEBAEV 6, Kounkoud 1, Karaljov 2, Gebala, Nahi 3, Karacic 1. Csere: Kornecki (kapus), SICKO 4, MORYTO 5 (4), TOURNAT 4, D. Dujshebaev 3, Olejniczak. Edző: Talant Dujsebajev

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–4. 10. p.: 4–7. 21. p.: 10–11. 27. p.: 12–13. 30. p.: 13–16. 40.p.: 18–18. 47. p.: 23–20. 51. p.: 24–24. 56. p.: 26–26

Kiállítások: 10, ill. 4 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Momir Ilics: – Remek összecsapást játszottunk, hatvan percen át nagyszerű derbit vívtak a játékosok. Sajnos nem kezdtünk jól, azonban a folytatásban többször is vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. Apró dolgok döntöttek, azt gondolom, mindkét csapat megérdemelte volna a sikert.

Talant Dusebajev: – Ez volt a párharc első fele, és még nem dőlt el semmi. Elégedett vagyok csapatom teljesítményével, jól játszottunk, azonban elismerés illeti a Veszprémet is, hiszen többször is fel tudott zárkózni. Megmutatta, hogy a világ egyik legjobb csapatáról van szó.