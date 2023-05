A bajnok Lábatlan a félidőben még hátrányban volt Gyermelyen, a második játékrészre aztán alaposan összekapta magát a vendégegyüttes és megnyerte a mérkőzést. A már biztos második Mocsa a dobogóért küzdő Tokodot látta vendégül. A forduló rangadója döntetlenre végződött, így a Tokod megszerezte azt az egy pontot, amellyel bebiztosította bronzérmét, a Mocsa pedig egymás után a második szezonját játssza végig úgy, hogy bajnoki mérkőzésen veretlen maradt hazai pályán. A találkozó a gólkirályi cím szempontjából is fontos volt, hiszen a cím két várományosa is pályára lépett. A hazaiak mindkét gólját Csizmadia Rajmund szerezte, de a tokodi Zsolnay Zsolt Pál is eredményes volt, így jelenleg mindketten 32 góllal álnak a lista élén. A két játékos között az utolsó forduló dönt, ha dönt...

A Csolnok gólzáporos meccsen aratott magabiztos győzelmet Bajon, amellyel nagy lépést tett a negyedik hely megszerzése felé, míg a Zsámbék II. elsősorban a második félidei gólerős játékának köszönhetően kiütötte a Dunaszentmiklóst. A Bakonysárkány hátrányból fordítva hozta el a három pontot Ászárról, míg a szomszédvári rangadón az Ács ugyan már az első percben hátrányba került, de a triplázó Ozoróczi Norisz vezetésével végül legyőzte a Nagyigmándot. A sereghajtó Császár-Ete a Kisbér ellen ünnepelhette szezonbeli második sikerét.

Eurotrade Solar megyei II. osztály, 29. forduló

Baj KSE–Csolnoki SZSE 4-7 (1-4)

Baj, vezette: Janovics István (Kun Péter Attila).

Baj: Jurassa – Pálinkás (Hocza K. P., 52.), Somogyi (Kovács Béla, 75.), Lounes, Bárányos, Járóka (Ámon, 85.), Kuzma, Sebestyén, Kovács L. (Fehér, 78.), Fodor, Antal. Technikai vezető: Németh Ádám.

Csolnok: Merész – Janosek (Putnoki, 52.), Gause P., Binder, Nagy (Rendes, 65.), Tarkövi, Gause B., Krammer, Kovács Bence (Kalster, 65.), Jantos, Vörös (Petrovics, 59.). Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Gólszerző: Antal (16.), Kuzma (51.), Somogyi (67.), Bárányos (80.), illetve Kovács Bence (17.), Jantos (24.), Nagy (28.), Gause P. (43.), Putnoki (57., 73. - tizenegyesből), Krammer (83.).

Ácsi Kinizsi SC–Nagyigmándi KSK 4-2 (2-2)

Ács, vezette: Lovas Gábor (Kiss Csaba, Bálint Fanni).

Ács: Kurica – Kertész, Méri, Sáling, Mándoki (Vizkelety, 70.), Fekete, Kohár, Mayer (Varga Roland, 77.), Lakatos, Ozoróczi N., Lami. Vezetőedző: Ozoróczi Gábor.

Nagyigmánd: Tóth – Németh B. (Hérics, 88.), Szalai T., Horváth Z. (Kovács K., 28.), Szalai Á., Patócs, Horváth I. (László M., 46.), Varga Róbert (László R., 80.), Müller, Zvér (Szántó, 88.), Turi. Vezetőedző: Járóka József Mátyás.

Gólszerző: Ozoróczi N. (6., 9., 49.), Kohár (52.), illetve Varga Róbert (1.), Patócs (21.).

Ászár KSE–Bakonysárkányi SE 1-2 (1-1)

Ászár, vezette: Tomacsek Balázs (Kovács Zsolt).

Ászár: Lengyel Levente – Bogdán (Méhes, 38.), Palotás, Rumi (Borszuk, 54.), Lengyel László (Kiss K. L., 72.), Polgár (Zséfár, 51.), Ligeti, Kiss J., Kolonics, Brandt (Somogyi, 87.), Wolf G.

Bakonysárkány: Wohl (Tóth, 71.) – Wolf P., Kokas, Nagy L., Pirsli (Bögös, 87.), Lakatos, Nagy J. (Szűcs, 71.), Horváth, Treier (Varga, 65.), Geczinger (Ratatics, 55.), Koncz. Technikai vezető: Ferenczi Gábor.

Gólszerző: Palotás (9.), illetve Nagy L. (30.), Varga (70.).

Császár-Ete–Kisbéri SSE 3-2 (1-0)

Császár, vezette: Áy János Hunor (Faragó György).

Császár-Ete: Manner – Simon, Bauer, Cseke, Beke, Lázár, Vincze, Tálos, Csonka, Horváth, Stamler.

Kisbér: Porcelán – Spohn, Nyári M., Szappanos, Császár, Rostás, Falusi, Merkl, Farkas, Szántó, Paulovics. Vezetőedző: Gyüszi Levente.

Gólszerző: Vincze (11., 76.), Beke (73.), illetve Rostás (50.), Szappanos (52.).

Gyermely–Lábatlani ESE 2-4 (1-0)

Gyermely, vezette: Mihályi Máté (Kis Benedek, Péchy Hunor Özséb).

Gyermely: Fülöp – Huszárovics, Genszki (Terplán, 89.), Horváth (Rácz, 65.), Ligeti, Gecse (Tóth D., 57.), Balázs (Hullár, 60.), Soós, Grosz (Nagy, 89.), Stréhli N., Tóth L. Vezetőedző: Sulyok Attila.

Lábatlan: Németh – Ölveczky, Varga M., Mann (Barnóczki, 46.), Váli (Nyergesi, 90.), Kovács (Janusz, 46.), Galba (Teiter, 89.), Deme, Fábián-Nagy, Török Dávid, Szenes (Budaházi, 46.). Vezetőedző: Karcagi Pál.

Gólszerző: Horváth (33.), Rácz (75. - tizenegyesből), illetve Váli (48.), Janusz (54., 90.), Galba (63.).

Mocsa KSE–Tokod SE 2-2 (1-2)

Mocsa, vezette: Urbanics Áron (Patócs Dorina, Marosi Milán).

Mocsa: Pálvölgyi – Korán, Mesterházi, Fehér Balázs, Enyedi, Csizmadia R., Bakura, Kerekes, Czifra, Szabó, Kántor. Technikai vezető: Farkas Tamás.

Tokod: Szerepi – Cauxeiro (Varga L. A., 84.), Varga G., Szőke, Muzsik (Gyúró, 84.), Bartos (Varga B., 76.), Zsolnay, Sárközi, Szántó (Petrovics, 81.), Orosz, Turcsán. Vezetőedző: Gálicz Ferenc.

Gólszerző: Csizmadia R. (25., 79.), illetve Szőke (6.), Zsolnay (33. - tizenegyesből).

Zsámbéki SK II.–Dunaszentmiklósi SE 8-1 (2-1)

Zsámbék, vezette: Katona Bence Mihály (Farkas Bálint, Derecskei Bence).

Zsámbék II.: Sándor – Kovács V., Szabó G. (Veréb T. I., 50.), Katona L. (Áprily, 54.), Sugár S. (Oláh S. F., 82.), Papp, Szabó A. R., Peinlich, Haupt (Gulyás, 45.), Kondás (Fabók, 68.), Magyar G.

Dunaszentmiklós: Tóth Z. – Búzer, Schmidt M., Purgel (Ströcker, 60.), Schmidt N., Takács G., Szili, Janetka, Kovács K. S., Szontágh (Dácher, 22., Pekár, 63.), Boros. Technikai vezető: Nágel Imre.

Gólszerző: Kondás (15., 35.), Sugár S. (55., 57.), Áprily (67., 83.), Magyar G. (75.), Gulyás (88.), illetve Schmidt M. (22.).

Szabadnapos: Piliscsévi SE.

A bajnokság állása:

1. Lábatlan 28 24 3 1 117-38 75

2. Mocsa 27 19 6 2 110-34 63

3. Tokod 27 16 2 9 94-61 50

4. Csolnok 27 15 1 11 80-49 46

5. Piliscsév 27 14 3 10 63-63 45

6. Zsámbék II. 27 14 2 11 80-64 44

7. Bakonysárkány 27 14 1 12 83-60 43

8. Gyermely 27 11 6 10 58-54 39

9. Nagyigmánd 27 9 6 12 66-87 33

10. Baj* 26 9 7 11 65-68 30

11. Ászár 27 8 5 14 54-78 29

12. Kisbér 27 9 1 17 50-86 28

13. Ács 27 6 4 17 41-91 22

14. Dunaszentmiklós 27 5 7 15 54-68 22

15. Császár-Ete 27 2 2 23 22-136 8

* 4 pont levonva