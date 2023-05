Folytatódik a Megyei Kupa, immáron csak nyolc csapat érdekelt. A kupasorozatban legutóbb még 2022 augusztusában játszottak a csapatok, így azóta nagyon sok változás történt már. Most szerdán négyre csökken a csapatok száma, így egyre élesedik a küzdelem. Két olyan mérkőzés is lesz, ahol megyei első osztályban szereplő csapatok csatáznak majd egymás ellen. Az Esztergom és a Kecskéd jól ismeri egymást, hiszen idén már kétszer összecsaptak, és a kupapárharcon kívül még a bajnokság alsóházi rájátszásában is fognak találkozni. Ami a bajnokságot illeti: itt az Esztergom áll jobban, hiszen 35 pontot szerzett, de rögtön mögötte jön a Kecskéd 29-cel. A két csapat május 21-én, az utolsó előtti fordulóban találkozik majd még, ám akkor a Kecskéd lesz hazai pályán. Az előző két meccsükön megoszlottak a pontok: rögtön az első fordulóban a Kecskéd 4-1-re győzött az Esztergom ellen hazai környezetben, majd a novemberben játszott párharcot az Esztergom nyerte 2-1-re. Utóbbi mérkőzés elég pikáns volt, hiszen a vezetőedzőt, Lincz­maier Lászlót kiállította a játékvezető, csapata a Kecskéd pedig 9 emberrel fejezte be az összecsapást. Szintén jól ismeri egymást a Tát és a Nyergesújfalu is, már csak a fizikai közelség okán is. Mindkét csapat a megyei első osztályban a felsőházban szerepel, így már háromszor találkoztak egymással. Az egymás elleni mérlegük eléggé egy irányba mutat, hiszen Darabos Gábor csapata sorrendben 3-0-ra, 3-1-re, legutóbb pedig 4-1-re győzte le a Tátot. A két klub teljesen más célokért harcol, hiszen a Tát a felsőház hatodik helyén fog zárni, a Nyergesújfalu pedig nagyon közel áll a bajnoki címhez, és mivel tavaly döntőt játszott a Megyei Kupában, így idén azt is szeretné megnyerni.

Lesz két olyan párharc is, ahol az alacsonyabb osztályban szereplő csapat játszik hazai környezetben. Ebből a Császár-Ete–Tata-összecsapás lehet az egyértelműbb. A hazai csapat a másod- és a harmadosztály közötti erőt képvisel, hiszen az a furcsa helyzet állt elő, hogy „első” csapatunk csontutolsó a másodosztályban, míg „második” alakulatuk vezeti a harmadosztály déli csoportját, így nem lövünk nagyon mellé, ha a két osztály közé lőjük be az erősségüket. A Tata viszont egyértelműen a megyei első osztály egyik legjobb csapata, jelenleg a harmadik helyen áll, ráadásul címvédőként szerepel a kupában. Wéber Roland egyértelműen a címvédést tűzte ki célul csapatának, és a Császár-Ete ellen nem is lehet más a cél, mint a továbbjutás. Igazán pikáns mérkőzés lesz a Lábatlan–Környe-összecsapás, hiszen a Lábatlan a megyei másodosztály tabellájának legelején, a Környe az első osztályú legvégén van, így könnyen lehet, hogy a következő szezonra helyet cserél a két csapat. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy a Lábatlan megnyeri a másodosztályú bajnokságot, és ahhoz sem, hogy a Környe sereghajtóként végez a rájátszás alsóházában. Ezzel a találkozóval kiderül, hogy mekkora is a különbség a két csapat között. A Környe a Csolnokot búcsúztatva jutott tovább még nyáron a kupában, a Lábatlan pedig a szintén első osztályú Almásfüzitőt verte 3-1-re.



Megyei Kupa, 3. forduló

Május 10., szerda, 18 óra

FC Esztergom-Wati-Kecskéd KSK, Császár-Ete-Tatai AC, Lábatlani ESE-Környe SE, DG Tát SE-Nyergesújfalu SE.