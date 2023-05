A lányok, az SZPK Mentőangyalok is mindenképpen szerették volna megszerezni a kupát is a bajnoki címük mellé. Az elődöntő nem jelentett gondot számukra, fölényesen, 18-6-ra nyertek az Egri Városi Sportiskola ellen Lelovics Nóráék – aki nem mellesleg ezen a meccsen kilenc góllal is kivette részét a sikerből.

Az SZPK Mentőangyalok Komárom csapata

Fotó: Magyar Floorball Szakszövetség - hivatalos / Forrás: Facebook

A döntőben aztán következett a bajnokságban is ezüstérmet szerző IBK Cartoon Heroes. A Mentőangyalok végig vezettek az összecsapáson és végül Szabó Zsolt Tamás vezetőedző együttese 4-2 nyert.

A lányok ötödször, a fiúk tizedszer szerezték meg a Magyar Kupát.