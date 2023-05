A komáromiaknak április végén is volt okuk az örömre, akkor női csapatuk, az SZPK Mentőangyalok 15-3-ra nyertek a Phoenix Fireball ellen, és szerezték meg a bajnoki címet.

– Egyesületünk az idén 25 esztendős, és eddig fényes idény áll mögöttünk. Nagyon boldog vagyok, hogy a fiúk is elhódították a bajnoknak járó serleget. Igaz, az első meccs már félig fogtuk a kupa fülét, de mindenki hangoztatta, hogy két mérkőzésből áll a döntő. A csapat ezen a meccsen is mindent megtett a sikerért. Hozzáteszem, nem vagyunk telhetetlenek, de örömünk akkor lenne teljes, ha a következő hét végén a lányok és a fiúk is megszereznék még a Magyar Kupát is – mondta a meccs lefújását követően Galambos Tamás, a Szőnyi Palánkdöngetők Körének elnöke a Kemma.hu-nak.