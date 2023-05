Labdarúgás, NB III., 38. (utolsó) forduló Komárom VSE–Technoroll Teskánd KSE 3-2 (0-1) Komárom, vezette: Takács Á. (Holpár G., Nagy B.). Komárom: Maszlavér – Szabó B. (Horváth K., 74.), Tóth Gy. (Maka, 46.), Köles, Molnár M., Szecsődi (Vörös, 46.), Szénási, Horváth M., Sandal, Hajnal (Nagy L., 46.), Nagy Z. B. Vezetőedző: László Péter. Teskánd: Pergel D. – Gyarmati, Bekő, Vert, Szinay, Nagy R., Kovács (Sipőcz, 79.), Bontó, Fábián (Horváth, 57.), Kiss, Szabó M. Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerző: Köles (51.), Nagy L. (53., 60.), illetve Szinay (37.), Szabó M. (88.).

Szezonbeli utolsó mérkőzésére készült a Komárom a kiesés elől menekülő Teskánd ellen. Az első félidőben az életükért harcoló zalaiak megszerezték a vezetést, amire László Péter hármas cserével reagált a szünetben, és ez be is jött: a pályára lépő Nagy Lionel Köles találata után duplázott, így a 60. percben már 3-1-re vezetett a KVSE. A találkozó végén ugyan szépített a Teskánd, de így is vereséget szenvedett, amivel búcsúzott is a bajnokságtól. Mivel a Mór legyőzte az ETO Akadémiát 1-0-ra, így a Komárom végül a 12. pozícióban fejezte be a bajnokságot.

NB III., Nyugati csoport, végeredmény

1. Veszprém 38 28 8 2 82-24 92

2. Tatabánya 38 28 6 4 77-35 90

3. Nagykanizsa 38 28 3 7 105-41 87

4. Puskás Akadémia II. 38 20 10 8 77-35 70

5. III. Kerület 38 20 8 10 82-40 68

6. Érd 38 20 5 13 55-33 65

7. Bicske 38 18 9 11 59-41 63

8. Kaposvár 38 18 6 14 58-44 60

9. Budaörs 38 17 9 12 56-43 60

10. Balatonfüred 38 15 11 12 50-52 56

11. MOL Fehérvár II. 38 16 7 15 48-56 55

12. Komárom 38 14 11 13 57-53 53

13. ETO Akadémia 38 14 10 14 61-60 52

14. Gyirmót II. 38 11 6 21 65-83 39

15. Zalaegerszeg II. 38 11 5 22 45-83 38

16. Kelen 38 7 11 20 42-60 32

17. Csorna 38 6 9 23 42-85 27

18. Teskánd 38 7 4 27 50-111 25

19. Mór 38 5 6 27 35-93 21

20. Zsámbék 38 3 4 31 33-107 13