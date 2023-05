Kosárlabda, NB I. A, alsóházi rájátszás, férfi, 6. forduló

Naturtex-SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions 78-76 (18-18, 18-17, 19-17, 15-18, 8-6) - hosszabbítás után

Szeged, vezette: Tőzsér D. K., Goda L., Dr. Németh P.).

Szeged: Washington 19/6, Polányi, Nicholson 12/6, Bognár 9, Roberson 14. Csere: Person 8, Balogh 8, Kerpel-Fronius B., Carter 8/3.

Oroszlány: Dimitrijevics 15/6, Mucza 7/3, Carev 11/3, Calloway 7, Henry 6. Csere: Barnjak 20/9, Ruják 2, Dorogi 2, Illés, Krestinin 6.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5-4, 6. p.: 7-10, 9. p.: 16-13, 13. p.: 27-20, 15. p.: 33-22, 20. p.: 35-35, 23. p.: 45-35, 27. p.: 47-48, 30. p.: 55-50, 31. p.: 57-52, 34. p.: 60-59, 40. p.: 66-70, 43. p.: 72-72.

Két hét szünet után, a visszavágók első körével folytatódott szerdán az alsóházi rájátszás, amelyben az eddig remeklő, mind az öt mérkőzését megnyerő és az első helyen álló MVM-OSE Lions Szegedre látogatott. Az oroszlányi csapat már biztosította bennmaradását az élvonalban, a házgazda pedig egy győzelemmel, valamint a Nyíregyháza vereségével tehette meg ugyanezt.

Az első negyedben elején jól védekezett a Lions, de a támadójátékba sok hiba csúszott, így a két csapat felváltva vezetett. A játékrész végére puhult a védekezés, de a kezek is elkezdtek bemelegedni, így a kosarak is sűrűbben estek. Az első negyed végén döntetlent mutatott az eredményjelző. A második felvonás elején gödörbe került az Oroszlány: a támadójáték nem működött, sok volt az eladott labda, emellett a Szeged is jól védekezett. Jókor jött Petrov mester időkérése, ami után ellenkezőjére fordult a mérkőzés képe. A Lions zsinórban nyolc pontot szerzett, majd két sikeres hazai büntető után ugyancsak öt jól elvégzett büntetővel (miközben az egypontosokat egyébként gyatrán dobta az MVM-OSE), egyenlíteni is sikerült. A negyedet egy hazai pont zárta, így a nagyszünetben egy pont volt a Szeged előnye.

Amit azonban a vendégcsapat a második játékrész második felében felépített, azt a harmadikban két és fél perc alatt le is rombolta, a vendéglátó ugyanis zsinórba kilenc ponttal nyitott. A Lions így ismét megkezdhette a visszazárkózást, amely Mucza pontjaival indult, majd olyan sikeresen folytatódott, hogy Dimitrijevics, majd Barnjak triplája után már a vendégeknél volt az előny. A negyed vége az amerikai légiósai által vezetett hazaiaknak sikerült jobban, akik három pontos előnnyel várhatták a zárónegyedet. A rendes játékidő utolsó tíz perce Carev és Roberson dobópárbajával indult, majd Henry labdaszerzést követő kosara és sikeres büntetője után már 62-60-ra a Lions vezetett. Ha ekkor kicsit türelmesebb a vendégcsapat, eldönthette volna mérkőzést, de két triplakísérlet is kimaradt, így a Szeged visszavette a vezetést. Ezt követően azonban kiváló védekezéssel ismét sikerült fordítani, egy perccel a vége előtt 70-66 volt az oroszlányi csapat előnye.

Úgy tűnt, hogy eldől a mérkőzés, azonban a mezőny legjobbja, Washington két sikeres büntetője után az egyébként jól játszó Barnjak eladta a labdát, Washington pedig ismét beszórt két büntetőt, így döntetlenre mentette a meccset. A hosszabbításban felváltva vezettek a csapatok, majd valamivel több, mint fél perccel a vége előtt Washington dobott be egy hárompontost. A hátralévő időben a vendégcsapatnak több lehetősége is volt az egyenlítésre vagy a fordításra, de egyik dobás sem ment be, így az MVM-OSE Lions elvesztette veretlenségét az alsóházban, ahol a második helyre csúszott vissza.