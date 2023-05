Az alsóházban az Esztergom sokáig döntetlenre állt a Vértesszőlőssel, azonban Spóner-mester nagyon jól cserélt: a beálló Bereczki és Németh a 90., és a 93. percben talált be, így végül az Esztergom ismét nyerni tudott. Nagyon kellett egy siker a kecskédi lelkeknek is, és végül a sereghajtó Környe otthonában ez össze is jött. A meccset emberhátrányban befejező Környe 3-1-re kapott ki Linczmaier László csapatától. A Sárisáp hazai környezetben tudott nyerni az Almásfüzitő ellen egy végletekig kiélezett mérkőzésen.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 2. forduló

Tatai AC–Koppánymonostori SE 2-2 (0-1)

Tata, vezette: Kreitl T. (Jászberényi M., Marosi M.).

Tata: Szabó – Felső, Mészáros L. (Széles, 68.), Zuggó, Martonfi, Mészáros D. (Koronczi, 80.), Bogár (Sternberger, 83.), Györgykovács, Visnyovszki (Unger, 68.), Hauzer (Suhai, 68.), Máté-Kovács. Vezetőedző: Wéber Roland.

Koppánymonostor: Giber – Kalla, Venczel (Egyed, 66.), Valkó M. (Bilkó, 76.), Schiller, Jóna, Dávid, Dombi (Hegedűs, 69.), Valkó G., Fodor (Rába, 80.), Korcsok. Vezetőedző: Vigh László.

Gólszerzők: Bogár (73.), Suhai (83.), illetve Felső (19. - öngól), Korcsok (53. - büntetőből).

Jók: mindenki, illetve mindenki.

Wéber Roland: – Kicsit átaludtuk az első félidőt, és túl nagy teret adtunk a Monostornak. Viszont a második félidőben már azt játszottuk, amit tudunk. A végén még két meccslabdánk is volt, de sajnos egyiket sem sikerült gólra váltani. Büszke vagyok a csapatra, mert 2-0-ás hátrányban is volt tartásunk.

Vigh László: – Nagyon sajnálom a csapatot. Ez egy agyonnyert meccs volt, minden tekintetben jobbak voltunk ellenfelünknél. Két pontrúgásból két elkerülhető gólt kaptunk.

Bábolnai SE–Nyergesújfalu SE 2-3 (2-1)

Bábolna, vezette: Farkas B. (Szeibert P., Gabala Zs.).

Bábolna: Szabó B. – Karvaj, Szabó Á., Kiss, Czeglédi, Takács K., Szendi, Németh, Hajnal K., Lanzendorfen, Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Nyergesújfalu: Erős – Kozák (Molnár Á., 90.), Cseh (Manga M., 40.), Hajnal (Vida, 73.), Tóth, Farkas, Raffai, Mann, Balogh (Antal, 70.), Szoboszlai, Molnár A. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Végh (1.), Karvaj (38. - büntetőből), illetve Hajnal (17. - büntetőből), Manga M. (55., 66.).

Jók: mindenki, illetve mindenki.

Józsa Péter: – Mindenkit dicséret illet, aki ma pályára lépett. Kis szerencsével egy döntetlent megérdemeltünk volna…

Darabos Gábor: – Fordulatos mérkőzésen igazi csapatmunkával sikerült begyűjtenünk a három pontot egy kiválóan futballozó ellenféllel szemben.

DG Tát SE–Vértessomlói KSK 1-4 (0-3)

Tát, vezette: Linn K. (Sirokmán A., Uracs R.).

Tát: Koller – Rábl, Sáros, Farkas, Tirpák (Zoltai, 62.), Varga, Dékány, Jámbor, Szabó Á. (Budavári, 46.), Tillman, Páldi. Vezetőedző: Szabó Attila.

Vértessomló: Kalmár – Tóth, Éliás, Eigner (Erl, 80.), Erdei, Koller, Murányi (Avramia, 87.), Pető, Kovács K., Dobbelaere, Petőcz (Kovács L., 19.). Vezetőedző: Nagy Géza.

Gólszerzők: Páldi (54.), illetve Pető (4., 8. - az elsőt büntetőből), Farkas (9. - öngól), Erl (92.).

Jók: senki, illetve mindenki.

Szabó Attila: – Ritka az olyan, amikor mind a tíz mezőnyjátékos ennyire a tudása alatt játsszon negyvenöt percig, de ez most megtörtént. A második félidő vállalható volt, de ezért nem adnak pontot.

Nagy Géza: – Álomszerű kezdés után visszacsöppentünk a valóságba… Teljesen megérdemelten nyertünk, csak a gólkülönbség volt a kérdés. Le a kalappal a hazai előtt, nem adták fel 3-0 után sem.

Alsóház, 2. forduló

Sárisápi BSE–Almásfüzitői SC 3-1 (1-0)

Sárisáp, vezette: Katona B. M. (Mihályi M., Balázs P.).

Sárisáp: Sándor – Cserven, Farkas (Janetka, 72.), Manger (Tőzsér, 83.), Válent, Jurásek J., Lőrincz, Karcagi (Jurásek K., 46.), Yousif, Pozsonyi, Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Almásfüzitő: Moldován – Kiss, Kuzma, Sárközi, Farkas, Nagy, Bozori, Németh, Soós, Bihari (Szegedi, 82.), Egri (Szalai G., 88.). Játékos-edző: Szalai Gábor.

Gólszerzők: Farkas (6.), Janetka (82.), Fekete (89.), illetve Bozori (64.).

Kiállítva: Soós (83.).

Jók: Sándor, Válent, Janetka, Fekete, illetve mindenki.

Fenyvesi László: – Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de sorra kihagytuk a ziccereinket, így nagyon megszenvedtünk a három pontért. Győzelmünket játékosunk, Bojtor Dániel édesapja emlékének ajánljuk.

Szalai Gábor: – Első körben szeretnék gratulálni mindkét csapatnak a sportszerű mérkőzésért, és a Sárisápnak a győzelemért. Másodszor pedig szeretnék kitérni a játékvezetésre is, mert felháborító, hogy amikor Katona úr az Almásfüzitő mérkőzésen tevékenyedik, akkor mindig piros lap jön. Habár magát csillagos ötösre védi, a játékot nem tudja. A gyenge ember jellemzője, hogy ha kap egy kis hatalmat, akkor azzal visszaél. Sajnos ez történt ma is. Folyamatosan provokálja játékosaimat és a nézőinket is, hogy aztán jókedvvel az öltözőbe küldje őket. Amíg az ellenőrök ezekért a teljesítményekért megdicsérik őket, nem is lesz javulás…

Vértesszőlősi SE–FC Esztergom 1-3 (0-1)

Vértesszőlős, vezette: Vojvoda M. (Faragó Gy., Kiss D.).

Vértesszőlős: Kovács – Hideg R., Wágner, Polyák, Szőke, Müller (Nagy, 69.), Jónás, Keleti (Bogdán, 76.), Kocsis, Bognár, Bencsik. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Esztergom: Dobos – Tahon, Faragó M., Bogárdi (Rigler, 88.), Sándor, Bugjó, Bokros (Németh, 69.), Ódor (Bereczki, 46.), Barlangi, Szlovák, Kopányi. Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Bognár (50.), illetve Bokros (25.), Bereczki (90.), Németh (93.).

Jók: Bencsik, Kocsis, Hideg R., illetve mindenki.

Tokaji Zsolt: – A mai mérkőzésen hűen tükrözte az egész szezonunkat. Elkerülhető gólok, kihagyott helyzetek sokasága. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk…

Spóner József: – Gratulálok az egész csapatomnak, nagy munkabefektetéssel, koncentráltan lehozták a mérkőzést. Megérdemelt győzelmet arattunk.

Környe SE–Wati-Kecskéd KSK 1-3 (0-2)

Környe, vezette: Kurali Z. (Szabó B., Patócs D.).

Környe: Bódis – Jónás R., Stefán, Szerencse D. (Sztojka Bihari, 87.), Patyi, Veres, Babai (Gyüre, 79.), Varga (Kacz, 87.), Szabó K., Nádudvari D., Jónás J. Játékos-edző: Zelenai Erik.

Kecskéd: Véber – Neckernusz, Fábián, Gyenes, Vadkerti, Schmidt L. (Kovács, 23.), Greskó (Polovicz, 57.), Plotár, Berki (Grósz, 61.), Harsányi, Tomayer. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Szabó K. (56.), illetve Neckernusz (6.), Jónás R. (23. - öngól), Neckernusz (68.).

Kiállítva: Patyi (81., Környe).

Jók: illetve Fábián, Gyenes, Neckernusz, Harsányi.

Zelenai Erik: – Sajnálom, hogy hazai pályán sem tudtunk pontot szerezni…

Linczmaier László: – A játék minősége miatt van bennem hiányérzet, de a lényeg, a három pont megvan. Sajnos három játékosomat is sérülés miatt kellett lecserélni, így a kapusunk is a mezőnyben játszott. Több van a csapatban, ezt a hátralevő meccseken szeretnénk bizonyítani.

A bajnokság állása

1. Nyergesújfalu 24 19 2 3 74-27 59

2. Koppánymonostor 24 15 8 1 78-18 53

3. Tata 24 14 3 7 69-34 45

4. Vértessomló 23 14 3 7 61-34 45

5. Bábolna 24 11 5 8 39-33 38

6. Tát 24 10 0 14 42-56 30

7. Esztergom 24 10 5 9 45-51 35

8. Kecskéd 24 8 4 12 40-52 28

9. Almásfüzitő 24 8 4 12 35-58 28

10. Sárisáp 24 6 6 12 38-49 21

11. Vértesszőlős 24 4 4 16 37-81 16

12. Környe 24 2 2 20 27-92 8