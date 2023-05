Az utolsó fordulóra készült a Komárom VSE a hétvégén az NB III. Nyugati-csoportjában. A Nagykanizsa ellen elszenvedett vereséget követően a bajnok Veszprém csak egy büntetővel volt jobb László Péter csapatánál, így két vereséggel hangolódott a csapat az utolsó fordulóra a Teskánd ellen. A Zala megyei gárda a kiesés elől menekült, így számukra még volt tétje a találkozónak. Ennek megfelelően Szinay a 37. percben bevette a mindössze 16 éves kapusuk, Maszlavér Edmond kapuját.

László Péter vezetőedző a szünetben nem volt rest, és hármat is cserélt, aminek hamar meg is lett az eredménye: előbb Köles János egyenlített az 51. percben, majd két minutummal később a csereként beálló Nagy Lionel lőtte meg első gólját, majd a csereként beálló fiatal a 60. percben már második találatát jegyezte, így negyed óra alatt egygólos hátrányból kétgólos előny lett. Ebből végül egy maradt meg a találkozó végére, hiszen Szabó Martin a 88. percben szépíteni tudott, de a három pont így is Komáromban maradt. Ezzel a sikerrel, és az ETO Akadémia móri vereségével a KVSE végül a tabella 12. helyén zárta a bajnokságot, amivel a bajnokság egyik meglepetéscsapata lett. A csapat házigólkirálya Nagy Zalán lett 13 góllal, mögötte Tóth György 10 találattal a második. A bajnokságot egyébként a Veszprém nyerte, miután a bajnoki rangadón a 96. percben egyenlített a Tatabánya ellen.

László Péter, a csapat vezetőedzője a lefújást követően elmondta, hogy saját magának tette nehézzé a csapat a találkozót. A félidei frissítés jól sült el, és öt perc alatt fordított az alakulat. A csapat nagyon várta már a pihenőt, és a következő szezonra megújulva térnek majd vissza. A célját elérte a csapat, hiszen a bennmaradást nagyon korán kivívta a KVSE – tette hozzá László Péter.