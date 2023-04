Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Dél, 21. forduló

Április 30., vasárnap, 17 óra:

Tárkány KSE–Bakonyszombathely KSE, Gesztesi SE–Bársonyos SK, Csémi SE–Dad SE, Bokod FCE–Szákszendi SE, Oroszlányi SZE–Császár-Ete II., Réde KSE–Banai KSK.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Észak, 20. forduló

Süttői SC–Bajnai SE, Tardosi FC–D.M.A.C. Dunaalmás, Pilismarót SC–Naszály SE, Vértestolnai TE–Tatabányai Vasas, Bar-Nul Szomód SE–Bajóti Szikra SE.

A harmadosztály déli csoportjában az alapszakasz utolsó előtti fordulója következik, két hét múlva jön a rájátszás. Az már most sem nagyon kérdés, hogy ki lesz a felső-, és az alsóház tagja, de a felsőház hatodik pozíciójáért még sokan harcolnak. Legjobb helyzetben a Bokod van, bár a hétvégén a Szákszendet fogadja a csapat, amely még nem tett le a dobogóról. A Bársonyos és a Várgesztes is odaérhet még a hatodik helyre, ráadásul ez a két csapat egymás ellen vív most hétvégén. A matek egyszerű: a találkozó vesztese biztosan az alsóházban szerepel majd. A bajnoki címért is nagy a harc, a sokáig listavezető, de már csak második Bana számára kötelező lenne a három pont begyűjtése Rédén, de a Császár-Ete kiütéses győzelmén sem rökönyödne meg a közvélemény Oroszlányon. Főleg annak tudatában, hogy ősszel a Császár-Ete II. 22-0-ra győzött. A Tárkány-Bakonyszombathely találkozónak már nem nagyon van tétje, viszont a Csém-Dadnak igen, hiszen a hazaiak a harmadik helyet szeretnék megőrizni, a Dad pedig még utolérheti a negyedik Szákszendet. Északon a forduló rangadóját egyértelműen Tardoson rendezik, hiszen a listavezető a második helyen álló Dunaalmást fogadja. Bajnoki döntőnek azonban mégsem nevezhető a találkozó, hiszen a még veretlen Tardos hét ponttal vezet a Dunaalmás előtt úgy, hogy egyel kevesebbet is játszott. A dobogó második helyére viszont nagyon ácsingózik a Szomód, most hétvégén pedig a sorozatban négy vereséget elszenvedő Bajótot kellene vernie. A TABAK és a Tatabányai Vasas is szeretne odaérni a dobogóra, előbbi szabadnapos, utóbbi pedig Vértestolnára utazik. A Pilismarót-Naszály összecsapás is izgalmas, sok gólt hozó párharc lehet a maga nemében, hiszen a két gárda kottára ugyanannyi pontot gyűjtött eddig, bár maximum a hatodik hely megszerzése lehet a célja a feleknek.