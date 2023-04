A 22. forduló következik az első osztályban. A következő héten már a rájátszás meccseit láthatjuk, azaz az első hat, és a második hat egymás ellen fog vívni. Nagy kérdések nincsenek, a Tát és az Esztergom pályázik még a felsőház utolsó pozíciójára. A Bábolna már hetekkel ezelőtt kvalifikálta magát, de ettől függetlenül még vannak terveik a szezonra.

Az Almásfüzitő biztosan az alsóházban fog szerepelni, azonban még várnak fontos meccsek a csapatra. Most egymás ellen vívhatnak egy jó, felszabadult mérkőzést. Ősszel a Bábolna csak a 92. percben tudott pontot menteni hazai környezetben a Füzitő ellen, így most lenne miért visszavágni. Ami a formát illeti: a Bábolna az utolsó két meccsét egyaránt megnyerte, az Almásfüzitő pedig kétszer kikapott. A második helyen álló Koppánymonostor számára kötelező lenne a győzelem a Vértesszőlős otthonában, hiszen Vigh László csapata nem adta fel a bajnoki címről szőtt álmait. Tokaji Zsolt csapata otthon bárkire veszélyes, még ha már sok tétje nincs is számukra a bajnokságnak.

Az ősszel a legnagyobb vereségét pont a lila-fehérektől szenvedték el a szőlősiek, hiszen akkor 11-1 lett a vége. Most ezen próbálhatnak meg kicsit kozmetikázni. A Kecskéd–Környe-párharcnak sincs túl sok tétje. A Környe sereghajtó, és ott is végez a bajnokság végén, míg a Kecskéd maximum az alsóház legjobb pozíciójáért harcolhat a maradék fordulókban. Ősszel a Környe az egyik pontját épp a Kecskéd ellen szerezte, akkor a két csapat egy fordulatos meccsen 3-3-at játszott.

A listavezető Nyergesújfalu számára is van bőven tét, hiszen a bajnoki címért hajt Darabos Gábor csapata. Ellenfele, az Esztergom pedig egy győzelemmel biztosan a felsőházban folytatná a szereplést, vereség esetén pedig a Tát kezében lesz a felsőházi indulás sorsa. A Nyergesújfalu zseniális formában van, utolsó hat meccsét egyaránt megnyerte. Ősszel az Esztergom egy ötöst kapott a Nyergestől, így most sincsenek a legjobb kilátásaik.

A Tát is szeretne bejutni az első hatba, ehhez egyértelműen győzni kell a Sárisáp ellen. Tavasszal a Fenyvesi László vezette Sárisáp remek eredményeket ért el, és bár már nincs tétje, mégis jól szerepel a csapat. Ha a Tát győz, akkor bíznia kell a Nyergesújfaluban. A forduló rangadója Vértessomlón lesz, ahová a Tata látogat. A hazaiak a negyedik, a vendégek a harmadik helyen vannak, és jelenleg öt pont a különbség, bár ha a Tatától levonják a három pontot, akkor már csak kettő lesz.

Így egy hazai sikerrel akár helyet is cserélhet a két klub a teoretikus tabellán. Az biztos, hogy nagyon jó meccs lehet, hiszen mind a két gárda a támadójátékot helyezi előtérbe. Ősszel a Vértessomlónak sikerült legyőznie a Tatát, Koller Máté a 85. percben rúgta a győztes gólt, amivel 3-2 lett a végeredmény.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 22. forduló

Április 23., vasárnap, 17 óra

Almásfüzitői SC–Bábolnai SE

Szalai Gábor, az Almásfüzitő vezetőedzője: – Az elmúlt hetekhez hasonlóan most is tartalékos csapattal állunk fel. Ősszel sikerült pontot szerezni Bábolnán, a cél most is ez lenne. Jó lenne legalább az egyik pontot itthon tartani. Küzdeni fogunk, hiszen minden pont számít a bennmaradásért.

Vértesszőlősi SE–Koppánymonostori SE

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Teher és tét nélkül játszhatunk. Nincs vesztenivalónk ezen a mérkőzésen.

Nyergesújfalu SE–FC Esztergom

Darabos Gábor, a Nyergesújfalu vezetőedzője: – Nem lesz könnyű, de vasárnap akarjuk megkoronázni az alapszakaszban nyújtott teljesítményünket.

Wati-Kecskéd KSK–Környe SE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – Remélem, hogy a Fortuna végre mellénk fog állni, már nagyon megérdemelné a csapat. Mindegy, hogy milyen játékkal, de meg kell szereznünk a 3 pontot, de tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk!

DG Tát SE–Sárisápi BSE

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: – Jó kvalitásokkal rendelkező csapatot fogadunk vasárnap, akiknek csalóka a táblázaton elfoglalt helyezésük. Szeretnénk ismét egy jó mérkőzést játszani, viszont pontot, pontokat csak akkor fogunk szerezni, ha jóval határozottabban játszunk, mint a múlt héten.

Vértessomlói KSK–Tatai AC

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: – Ami biztos, hogy hazai pályán, ami nem biztos, hogy jó időben, sok néző előtt tudjuk itthon tartani a három pontot.