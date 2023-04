NB III., Nyugati-csoport, 35. forduló

Április 30., vasárnap, 17 óra.

Zsámbéki SK–Komárom VSE

Vármegyei rangadó következik az NB III. Nyugati-csoportjának 35. fordulójában, hiszen a Zsámbéki SK és a Komárom VSE csatázik majd. A két klub korábban jókat meccselt a megyei első osztályban, azóta viszont mindketten feljutottak a harmadosztályba. A Zsámbék szerdán 2-1-es vereséget szenvedett a MOL Fehérvártól, de egyébként egyre jobb formát mutat Bodó László csapata, bár még így is a sereghajtó. A Komárom hat meccse nem talált legyőzőre, nagyon jót tett az alakulatnak, hogy már réges-rég bebiztosította a bennmaradását a bajnokságban, jelenleg a 13. helyen áll. Ezzel a Zsámbék elleni meccsre is teher nélkül érkezhetnek László Péter fiai, míg a hazaiak egy győzelemmel akár meg is előzhetik a Mórt a tabellán. A két csapat novemberben egy nagyon pikáns meccset vívott egymással, hiszen a Komárom 3-0-ra nyert, de az első két gólt egyaránt büntetőből szerezte. A bajnokságból már csak négy forduló van hátra, így egyik csapatnak sem kell tartalékolnia már semmire.