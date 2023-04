A rájátszással folytatódik a megyei első osztály, így ezzel együtt minden csapat öt meccset vív majd. A felsőházban a listavezető Nyergesújfalu a hatodik helyezett Tát csapatát fogadja. A hazaiak szerdán eléggé elfáradtak az Amatőr Kupa döntőjében, ahol 2-0-ra kikaptak a Felsőzsolca csapatától. A Nyergesújfalu célja egyértelműen a bajnoki cím, viszont ehhez mindenképpen nyerni kell a Tát ellen. A két klub a szezonban már kétszer is találkozott, mindkét alkalommal három gólt szerezve nyert Darabos Gábor csapata, így vasárnap sem lehet más a cél. A második helyen álló Koppánymonostor a Bábolnát látja vendégül. Vigh László csapatának sem lehet más célja, mint a bajnoki cím, így a lila-fehér csapat sem hibázhat már. A Bábolna még bőven odaérhet a dobogóra, ám ehhez kellenek a bravúrgyőzelmek is. A két klub legutóbb márciusban randevúzott egymással, ott nem esett gól. A forduló rangadóját ismét Vértessomlón rendezik, ahová ismét a Tata látogat. Igen, ez a párosítás ismerős lehet, hiszen az előző fordulóban is ez a két csapat vívott egymás ellen. Akkor a Vértessomló 4-0-ra győzött, amivel meg is előzte a tabellán a tataiakat. Az októberi meccset is a somlói csapat nyerte, így a harmadik egymás elleni párharcon is három pontot gyűjtene be, ezzel pedig óriásit lépne a dobogó megszerzéséért. Ehhez a Tatának is lesz egy-két szava, hiszen Wéber Roland csapata is legalább a harmadik helyre pályázik.

Az alsóházban kevésbé lesz izgalmas a hétvége, hiszen nagy tétje egyik találkozónak sincs. Az alsóház legjobbja címéért az Esztergom indulhat legnagyobb esélyekkel útra, hiszen eddig ez a csapat szerezte a legtöbb pontot. Ehhez most a sereghajtó Környe ellen tehetnek hozzá hármat. A Környe szinte bármit csinál, nehezen elképzelhető, hogy nem az utolsó helyen zárja a bajnokságot, hiszen nyolc pont a hátránya a Vértes­szőlős mögött. A 29 egységgel álló Esztergom nagyot léphet a hetedik hely megszerzéséhez egy győzelemmel. A Kecskédnek is ez a célja, de számukra sokkal nehezebb párharc lesz a hétvégi, hiszen a Sárisáp érkezik majd Kecskédre. Fenyvesi László csapata jó tavaszt produkált, jelenleg négy pont a különbség a két csapat között. Az utolsó előtti helyen álló Vértesszőlős az Almásfüzitőt fogadja majd hétvégén. Tokaji Zsolt csapata négy győzelmet aratott ebben a bajnokságban, ebből kettőt az Almásfüzitő ellen, ráadásul 8 rúgott és 0 kapott gól a mérleg, így elmondható, hogy a Füzitő a Szőlős kedvenc ellenfele.

Eurotrade Solar, Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 1. forduló

Április 30., vasárnap, 17 óra.

Nyergesújfalu SE–DG Tát SE

Darabos Gábor, a Nyerges­újfalu vezetőedzője: – Az élet megy tovább! A szerdai Amatőr Kupa-döntő után vasárnap bajnoki mérkőzés vár csapatomra. Előnyünk megtartásához mindenképpen győznünk kell!

Koppánymonostori SE–Bábolnai SE

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Tudjuk, hogy minden mérkőzésünk nehéz lesz a rájátszásban. Nem csak tőlünk függ, hogy el tudjuk-e érni a célunkat. Én mindig csak a következő találkozóval foglalkozom, így először a Bábolnát kell legyőznünk. Azért bízom benne, hogy az utolsó fordulóban még lesz tétje a Nyergesújfalu elleni összecsapásnak a bajnoki cím tekintetében.

Vértessomlói KSK–Tatai AC

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: – Ha már ilyen szép eredményt értünk el az alapszakaszban, akkor szeretnénk megragadni az alkalmat arra, hogy szép eredményt érjünk el a táblázaton. Tudjuk, hogy a múlt heti után ez a mérkőzés sokkal nehezebb lesz, de nagyon bízunk benne, hogy valamit át tudtunk menteni az előző fordulóban mutatott játékunkról erre a hétre is, és reméljük, hogy nagyon lelkes szurkolótáborunk előtt itthon tudjuk tartani a három pontot.

Eurotrade Solar, Megyei I. osztály, rájátszás, alsóház, 1. forduló

FC Esztergom–Környei SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Már csak öt forduló van hátra a bajnokságból, de minden mérkőzésen – köztük a Környe elleni hétvégin is – szeretnénk kiélvezni a labdarúgás minden egyes ízét.

Almásfüzitői SC–Vértesszőlősi SE

Szalai Gábor, az Almásfüzitő vezetőedzője: – Idén már kétszer is sima vereséget szenvedtünk a Vértesszőlőstől. Ez harmadszorra nem fordulhat elő! Továbbra is tartalékosan fogunk felállni, de egyértelműen a három pontra törünk, hiszen a bennmaradásért ez elengedhetetlen.

Wati-Kecskéd KSK–Sárisápi BSE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – Nemrég fájó vereséget szenvedtünk Sárisápon, most mindenképpen szeretnénk visszavágni!