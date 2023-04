A rájátszás első fordulóját rendezték hétvégén. A felsőházban a listavezető Nyergesújfalu ólomlábakon járva is nyerni tudott a Tát ellen. Darabos Gábor csapata szerdán az Amatőr Kupa döntőjében volt érdekelt, ahol mindent kiadott magából, de most fáradtan is sikerült nyernie, ezzel együtt megtartani előnyét a tabellán. A második helyen álló Koppánymonostor is győzni tudott hazai közönség előtt a Bábolna ellen. A hat gólt hozó csata jó iramú volt, végül a helyzeteit jobban kihasználó Vigh-alakulat örülhetett.

A forduló rangadóját a Tata nyerte Vértessomlón. A hazaiak eddig kettőből kétszer legyőzték a tataiakat, ám harmadjára nem sikerült. Ez egészen más meccs volt, mint a múltheti, bár a feszültség nem hagyott alább. Végül három piros lap villant a mérkőzésen, így a jövő héten mindkét csapat nehéz helyzetben lesz. A Tata ezzel a sikerrel visszavette a dobogó harmadik fokát a Vértessomlótól, de messze még a vége…

Az alsóházban sokáig úgy tűnt, hogy a Vértesszőlős a szezonban harmadszor is legyőzi az Almásfüzitőt, ami egyébként már kétszer sikerült neki. Tokaji Zsolt csapata kétgólos előnnyel ment a szünetre, ám Szalai Gábor csapata feltámadt hamvaiból, és végül 3-2-re győzött, a mindent eldöntő Soós-gól a 92. percben esett.

A Sárisáp és a Kecskéd tét nélküli meccset vívott egymással, amely döntetlenre végződött. A vezetést a hazai pályán játszó Kecskéd szerezte meg, de a szünet után büntetőhöz jutott a Sárisáp, amelyet a korábban Kecskéden éveket lehúzó kapus, Sándor Gábor értékesített. Sándornak ez volt a harmadik gólja a megyei első osztályban – már ami ezt a szezont illeti. A Környe csere nélkül utazott el Esztergomba, ráadásul Mig Gergőt a 69. percben kiállította a játékvezető, bár eddigre már 3-0-ra vezetett az alsóházat vezető Esztergom.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 1. forduló

Nyergesújfalu SE-DG Tát SE 4-1 (2-0)

Nyergesújfalu, vezette: Derecskei B. (Mihályi M., Papp M.).

Nyergesújfalu: Erős – Cseh (Fellegi, 73.), Hajnal (Tóth, 46.), Farkas Á., Mann (Molnár Á., 80.), Balogh, Antal, Szoboszlai, Molnár A. (Takács, 54.), Raffai, Manga M. (Vida, 63.). Vezetőedző: Darabos Gábor.

Tát: Iványi – Rábl, Sáros (Iacobut, 83.), Farkas M., Tirpák, Varga (Budavári, 75.), Dékány, Jámbor, Szabó Á. (Gágó, 85.), Tillman, Páldi. Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerzők: Farkas Á. (16.), Hajnal (45.), Szoboszlai (51. - büntetőből), Raffai (75.), illetve Varga (65.).

Jók: Szoboszlai, Balogh, Raffai, Erős, illetve Farkas M., Rábl, Varga.

Darabos Gábor: – Úgy kellett nekünk ez a győzelem, mint falunak a villany… Szerda után minden szempontból szükségünk volt egy sikerre. A srácok újból megmutatták, hogy fantasztikus csapatunk van.

Szabó Attila: – Amellett, hogy rosszul jöttünk ki a fordulópontokból, egy kicsit lejtett is a pálya a hazaiak felé. Csapatomnak gratulálok a küzdőszelleméhez, és hogy higgadtak tudtak maradni. Az biztos, hogy az eredmény nem tükrözi a látottakat. Kapufákat lőttünk, ziccert rontottunk. A Nyergesnek sok sikert kívánok a bajnoki cím megnyeréséhez.

Koppánymonostori SE–Bábolnai SE 4-2 (3-1)

Koppánymonostor, vezette: Kreitl T. (Sirokmán A., Hegedüs P.).

Koppánymonostor: Boros – Egyed (Kalla, 70.), Hegedűs (Gelencsér, 84.), Valkó M., Schiller (Sinkó, 90.), Jóna (Csapó, 80.), Dávid, Dombi (Sallai, 88.), Valkó G., Fodor, Korcsok. Vezetőedző: Vigh László.

Bábolna: Szabó B. – Soha, Karvaj, Czeglédi, Szendi, Németh, Hajnal P. (Takács K., 62.), Kiss (Hajnal K., 78.), Bognár (Varga, 80.), Lanzendorfen, Szabó Á. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Fodor (24., 69.), Schiller (27.), Dávid (36.), illetve Kiss (33.), Czeglédi (83.)

Jók: mindenki, illetve Lanzendorfen, Karvaj, Kiss.

Vigh László: – Az volt a célunk, hogy olyan mérkőzéseket játsszunk, hogy az utolsó meccsnek még legyen tétje. Jó volt a játékosaim hozzáállása, de nyilván volt hiba a játékunkban. A lényeg a három pont megszerzése volt.

Józsa Péter: – Gyorsabban és pontosabban játszott a hazai csapat, amelynek könnyű gólokat ajándékoztunk.

Vértessomlói KSK–Tatai AC 1-2 (1-1)

Vértessomló, vezette: Farkas B. (Katona B. M., Gabala Zs.).

Vértessomló: Kalmár – Tóth, Eigner (Kovács L., 65.), Erdei, Koller, Pető, Batin, Kovács K., Kovács S., Dobbelaere, Petőcz (Kacz, 65.). Vezetőedző: Nagy Géza.

Tata: Szabó – Méhész, Mészáros L. (Suhai, 83.), Dragonya, Martonfi (Mészáros D., 87.), Bogár (Koronczi, 93.), Györgykovács, Széles, Horváth, Máté-Kovács, Hauzer. Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Pető (17.), illetve Dragonya (8.), Bogár (54.)

Kiállítva: Batin (81.), illetve Dragonya (81.), Horváth (86.)

Jók: Kovács K., Petőcz, illetve mindenki.

Nagy Géza: – Az első félidőben átengedtük a területet a Tatának, amely jobban is játszott. A második játékrészben mutatott játékunk alapján viszont bőven rászolgáltunk volna az egy pontra. A vereség ellenére büszke vagyok a csapatomra, szurkolóinknak pedig köszönjük a sportszerű biztatást!

Wéber Roland: – Sokat tettünk a győzelemért, megérdemelten nyertünk. Vezettünk, majd a semmiből kiegyenlített a Vértessomló. Nehezen tudjuk levédekezni ezt a fajta focit. Rengeteg ívelés, amit rendre elveszítettünk és a pálya sem segítette a játékunkat. De ami a legfontosabb: a múlt heti vereséget kijavítottuk. Hatalmas gratuláció a csapatnak!

Alsóház, 1. forduló

FC Esztergom–Környe SE 3-0 (2-0)

Esztergom, vezette: Linn K. (Jászberényi M., Szeibert P.).

Esztergom: Monori – Besey (Bokros, 52.), Tahon, Faragó M., Molnár (Üveges, 75.), Dobos, Bogárdi, Sándor, Ódor (Rigler, 82.), Barlangi, Kopányi. Vezetőedző: Spóner József.

Környe: Bódis – Gyüre, Mig, Zelenai E., Stefán, Szerencse D., Patyi, Varga, Szabó, Nádudvari Á., Igaz. Játékos-edző: Zelenai Erik.

Gólszerzők: Ódor (15., 20.), Kopányi (66.).

Kiállítva: Mig (Környe, 69.).

Jók: Dobos, Kopányi, Ódor, Barlangi, Tahon, illetve mindenki.

Spóner József: - Gratulálok a csapatomnak, amely teljesítette a kötelezőt. Tetszetős támadásokat vezettünk, szép gólokkal befejezve. Gratulálok U19-es játékosunknak, Üveges Bálintnak a bemutatkozásához, most játszott először a felnőtt csapatunkban. Kitartást és sok sikert kívánok a Környének.

Zelenai Erik: - Köszönöm annak, aki itt volt a mai mérkőzésen. Mindent megtettek, le a kalappal előttük. Alakulhatott volna másképp is a meccs, de ez van. Sajnos nem tudok elmenni a játékvezetés mellett. Nevetséges, és akkor finoman fogalmaztam. Tönkre teszik azt, amit szeretnek csinálni az emberek. Ezen el kellene gondolkodni és visszavenni az arcból.

Almásfüzitői SC–Vértesszőlősi SE 3-2 (0-2)

Almásfüzitő, vezette: Hegedüs R. (Faragó Gy., Patócs D.).

Almásfüzitő: Farris – Berlik, Galambos (Bozori, 63.), Zsapka (Schönenfeld, 74.), Kiss (Egri, 94.), Kuzma, Szűcs, Sárközi, Farkas, Makszimcsuk, Soós. Vezetőedző: Szalai Gábor.

Vértesszőlős: Kovács – Horváth (Keleti, 29.), Polyák, Szőke, Müller (Németh, 68.), Jónás, Nagy, Kocsis, Bognár, Tóth, Bencsik. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Soós (74., 92.), Kiss (79.), illetve Polyák (29.), Müller (38.).

Jók: Soós, Kuzma, Berlik, Sárközi, illetve Szőke, Bencsik, Kocsis.

Szalai Gábor: – Az első félidő kísértetiesen hasonlított a szezonbeli két, Vértesszőlős elleni találkozónkra. Mi mezőnyfölényben játszottunk, helyzeteket alakítottunk ki, a Vértesszőlős pedig gólokat szerzett. A szünetben rendeztük a sorokat, helyretettük a gondolatokat, és egy bravúros hajrával megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapatomnak.

Tokaji Zsolt: – Erre is csak mi vagyunk képesek…

Wati-Kecskéd KSK–Sárisápi BSE 1-1 (1-0)

Kecskéd, vezette: Erdélyi D. (Marosi M., Kun P. A.).

Kecskéd: Grósz – Neckernusz, Fábián, Schmidt L., Greskó (Czékmány, 73.), Plotár, Kovács (Gyenes, 86.), Berki, Tomayer, Schmidt G., Polovicz (Harsányi, 67.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Sárisáp: Sándor – Cserven, Guzsik (Lőrincz, 74.), Papp, Manger (Jurásek K., 85.), Marczinkó (Berkeszi, 52.), Válent, Jurásek J., Karcagi, Yousif (Farkas, 85.), Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerzők: Neckernusz (22.), illetve Sándor (61. - büntetőből).

Jók: mindenki, illetve Válent, Fekete.

Linczmaier László: – Gratulálok mindkét csapatnak, megdolgoztak az egy pontért! Igazságos eredmény született, egyetlen dolog miatt keserű a szánk íze, ugyanis ilyen semmire megítélt büntető ritkán látható. Nem is értem!

Fenyvesi László: – Az első félidőben a tavasz legjobb játékát nyújtottuk, de így is sikerült hátrányba kerülnünk. Mezőnyben jól játszottunk, uraltuk a mérkőzést, de a támadózónában kevés minőségi megoldásunk volt.