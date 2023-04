A tatabányai születésű Csernoviczki Éva az első nő a magyar cselgáncs történetében, aki érmet szerzett az olimpiai játékokon. A kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki és olimpiai bronzérmes cselgáncsozó tavaly kötött házasságot Marko Manojlović-csal, és december 24-én tudatta a rajongóival, hogy egy újabb nagy eseményre készülnek, áprilisra várják első gyermeküket.

A csöppség azonban előbb érkezett a friss házasokhoz.

Manojlović-Csernoviczki Maxim villámsebességgel óriási mosoly kíséretében érkezett hozzánk 2023.03.30-án

– osztotta meg egy kedves kép kíséretében közösségi oldalán a boldog édesanya, aki az aktív versenyzéstől tavaly vonult vissza. Azóta az Ippon Judo Tatabánya SE kötelékében edzőként és szakmai vezetőként is bizonyított, valamint sportdiplomáciai karrierjét is építeni kezdte, hiszen tagja lett a Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának. Minderről édesapjával bővebben is mesélt podcastunkban.