Kosárlabda, NB I. A, férfi, alsóházi rájátszás, 4. forduló MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, szombat, 18 óra.

Az oroszlányi csapat szerda lépett pályára legutóbb, amikor 73-67-re győzött a Budapesti Honvéd vendégeként, ezzel továbbra is hibátlan az alsóházi rájátszásban és ott a második helyen áll. Az Atomerőmű is győzelemmel hangolt az oroszlányi kirándulásra, hazai pályán nyert 87-70-re a Szeged ellen és vezeti a play-outot. Vagyis a két csapat alsóházi rangadót vív egymással, ahol az oroszlányi csapat győzelme esetén pontszámban befogja riválisát. És ha az OSE nyer, valamint a sereghajtó Nyíregyháza veszít a Honvéd ellen, matematikailag is biztossá válik a Lions bennmaradása. Ahogy egyébként a Honvéd, úgy az Atomerőmű is oda-vissza verte a Lionst az alapszakaszban, vagyis van miért törleszteni. A Honvéd ellen sikerült...

– A tapasztalt paksi csapat ellen teljes mértékben a védekezésre kell koncentrálnunk, csapatként kell játszanunk és türelmesnek kell maradnunk a támadásban – adta ki a jelszót a mérkőzéssel kapcsolatban Simon Petrov, az oroszlányiak vezetőedzője.