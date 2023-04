A 22. fordulóban a listavezető Lábatlan a Piliscsév gárdáját fogadja majd. A vendégek a tabella hetedik helyén állnak jelenleg, viszont ősszel alaposan megizzasztották Karcagi Pálékat, de ettől függetlenül a Lábatlan az esélyes. A dobogóra hajtó Zsámbék II. Gyermelyre látogat. Mivel nagyon szoros az eleje, így a két gárda között csak három pont a differencia, pedig a Zsámbék a negyedik, a Gyermely pedig a nyolcadik. A hazaiak három meccs óta nem tudtak nyerni, de így is háromesélyes a derbi.

Csakúgy, mint a Tokod-Csolnok párharc. A Tokod a harmadik, a Csolnok a hatodik, és itt is három pont a differencia. Ráadásul a Csolnok négy meccse veretlen, de a Tokod is behúzta az utolsó két meccsét, így biztosan izgalmas lesz ez a párharc. Ahogy az őszi is az volt, ahol hiába vezetett kétszer a Tokod, végül a Csolnok 3–2-re győzött. Lesz szomszédvári derbi is, az ötödik helyen álló Bakonysárkány látja vendégül a tizedik Kisbér csapatát. Mindkét csapatnál közös, hogy az utolsó öt mérkőzésükből csak egyet tudtak megnyerni, így ez kiváló esély a javításra. A második helyen álló Mocsa számára kötelező lesz a győzelem a sereghajtó Császár-Ete ellen. Az utolsó előtti pozícióban lévő Ács alsóházi derbit vív a Baj ellen. A Nagyigmánd és a Dunaszentmiklós élvezetes derbit vívhat egymással, hiszen mindkét gárda jóval jobb teljesítményt mutat tavasszal, mint ősszel.