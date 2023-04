A forduló rangadóján, amelyet a második helyen álló, de botladozó Koppánymonostor és a harmadik, de tavasszal kitűnően teljesítő Tata vívott, a vendég tataiak szerezték meg a vezetést, majd három perccel később páros kiállítás volt, így tíz-tíz emberrel folytatták a csapatok. A szünet után aztán jött egy újabb kiállítás, majd a kilenc emberrel játszó Koppánymonostor egalizált. A találkozót a Tata is ennyivel fejezte be, hiszen Zuggó János Csaba is a kiállítás sorsára jutott. A két csapat közti különbség tehát nem változott, a Nyergesújfalu viszont növelte előnyét, hiszen a listavezető győzni tudott Sárisápon egy egygólos mérkőzésen.

Azt már a forduló előtt lehetett sejteni, hogy szoros lesz az összecsapás, amelyet végül a tavaly még Sárisápon futballozó Farkas Ákos gólja döntötte, így Darabos Gábor csapata már négy ponttal vezet. A forduló másik nyertese a Bábolna volt, hiszen a Kecskéden aratott győzelmével bebiztosította a helyét a felsőházban. A siker azonban nem volt könnyű, hiszen a gyors vezetést követően a hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért, de semmi sem jött össze Linczmaier László fiainak, akik így ismét pont nélkül maradtak. A Vértessomló több alapemberét nélkülözve győzött az Esztergom ellen. Itt is kétszer villant a piros lap, így az Esztergom kilenc játékossal fejezte be a találkozót.

Hosszú rossz sorozatot tört meg a Tát is a Környe is. Előbbi csapat folyamatos vereségei ellenére még bőven harcban van a felsőházért, de Szabó Attila csapatának össze kellett kapnia magát. Ez végül sikerült, a táti csapat győzött az Almásfüzitő ellen, így visszaelőzte az esztergomiakat. A Tátnak ez volt az első győzelme november 20. óta. Szeptember 4.: ekkor szerezte első és ezidáig utolsó győzelmét a Környe ebben a szezonban. Ezt a számot ezúttal megduplázta a Környe, hiszen idegenben nyert a tavasszal egyre jobb formába lendülő Vértesszőlős ellen. A Környe ettől függetlenül a sereghajtóként fogja zárni az alapszakaszt, de ez a győzelem a későbbiekre önbizalmat adhat.

Eurotrade Solar megyei I. osztály, 20. forduló

Koppánymonostori SE–Tatai AC 1-1 (0-1)

Koppánymonostor, vezette: Szeibert P. (Gabala Zs., Patócs D.).

Koppánymonostor: Giber – Hegedűs (Bilkó, 65.), Valkó M., Rába, Schiller, Jóna (Kalla, 56.), Dávid, Simonka (Venczel, 65.), Valkó G., Fodor, Korcsok. Vezetőedző: Vigh László.

Tata: Szabó – Felső, Zuggó, Dragonya, Mészáros L. (Koronczi, 74.), Mészáros D. (Suhai, 59.), Martonfi (Unger, 78.), Györgykovács, Visnyovszki, Máté-Kovács, Hauzer (Széles, 84.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Valkó M. (79.), illetve Martonfi (36.).

Kiállítva: Rába (39.), Korcsok (76.), illetve Visnyovszki (39.), Zuggó (83.).

Jók: mindenki, illetve mindenki.

Vigh László: – Büszke vagyok a csapatomra, hiszen rengeteg tettünk a meccsbe. Sok helyzetet alakítottunk ki, kapufát is rúgtunk. Még emberhátrányban is a mi akaratunk érvényesült, de a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni. Jó volt látni a csapatot, lehetett látni, hogy mennyit dolgozunk a hétköznapokon. A játékvezetővel nem tudunk mit kezdeni, volt elmaradt büntetőnk, meg nem adott gólunk, jogtalan kiállításunk is…

Wéber Roland: – Nagy iram és kiélezett küzdelem volt a pályán. Mindkét csapat kihajtotta magát és mindent megtett a győzelemért. A döntetlen igazságos eredmény. Gratulálok Unger Lénárdnak, aki 17 évesen első felnőtt meccsén léphetett pályára.

Wati-Kecskéd KSK–Bábolnai SE 0-1 (0-1)

Kecskéd, vezette: Derecskei B. (Huszka D. L., Péchy H. Ö.).

Kecskéd: Grósz – Neckernusz, Fábián, Berki, Vadkerti, Schmidt L., Plotár, Tomayer (Gyenes, 69.), Dikasz, Polovicz (Schmidt G., 61.), Harsányi. Vezetőedző: Linczmaier László.

Bábolna: Szabó B. – Karvaj, Czeglédi, Takács K. (Varga, 72.), Szendi, Németh, Hajnal P., Kiss, Hajnal K., Lanzendorfen, Szabó Á. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerző: Hajnal K. (6.).

Jók: mindenki, illetve Szabó B., Németh, Szabó Á., Hajnal K.

Linczmaier László: – A győzelmet nem kell, a vereséget pedig nem illik megmagyarázni. Gratulálok a Bábolnának, az első félidőben a párharcokban fölénk nőttek. A második félidőnk teljesen rendben volt, nagyot ment a csapat. Mivel kihagytuk a kihagyhatatlanokat is, így a nyuszi nem tojt pontokat.

Józsa Péter: – A sors hosszútávon igazságos a Kecskéd bánatára, mert a múltheti vereségből valamit visszakaptunk. Gratulálok a csapatnak, ugyanis elértük, hogy a felsőházban kezdhessük a rájátszást.

DG Tát SE–Almásfüzitői SC 2-0 (1-0)

Tát, vezette: Linn K. (Mihályi M., Papp M.).

Tát: Koller – Rábl, Sáros, Farkas M., Tirpák, Varga (Gágó, 89.), Dékány (Kozma, 88.), Szabó Á., Szalai, Tillman, Páldi. Vezetőedző: Szabó Attila.

Almásfüzitő: Farris – Berlik, Bombicz, Szűcs, Minárcsik, Farkas G., Makszimcsuk, Nagy, Németh, Soós (Bokréta, 89.), Bihari (Zsapka, 70.). Vezetőedző: Szalai Gábor.

Gólszerzők: Dékány (3.), Varga (87.).

Jók: mindenki, illetve Farris, Berlik, Bombicz, Nagy, Makszimcsuk.

Szabó Attila: – Az első félidőben talán a tavasz legjobb játékát mutattuk be, sorra dolgoztuk ki a lehetőségeket, el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A második félidőben végig hősiesen védekezve, egy kontrával el tudtunk menni, és végül ezzel tudtunk dönteni. Óriási csapatmunka volt, nagyon kellett a lelkeknek ez a győzelem.

Szalai Gábor: – Húsvét alkalmából az első félidőt ajándékba adtuk a tátiaknak. A szünetben rendeztük a sorokat, de a második játékrészben hiába borítottuk fel a pályát, a helyzeteink kimaradtak. 4-5 jó egyéni teljesítmény nem elég a három ponthoz. Gratulálunk a Tátnak!

Vértessomlói KSK–FC Esztergom 4-2 (1-1)

Vértessomló, vezette: Hegedüs R. (Kun P. A., Szabó B.).

Vértessomló: Kalmár – Tóth, Éliás, Erdei (Erl, 62.), Koller, Murányi, Pető, Kovács L., Kovács K., Kovács S., Dobbelaere. Vezetőedző: Nagy Géza.

Esztergom: Monori – Bereczki, Tahon (Bogárdi, 62.), Faragó M. (Dobos, 93.), Spáth, Sándor, Bokros (Varga, 67.), Ódor, Barlangi, Szlovák, Kopányi. Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Murányi (22.), Kovács S. (50., 90.), Pető (96.), illetve Szlovák (36.), Sándor (70.).

Kiállítva: Varga (73.), Bereczki (93.) – mindkettő Esztergom.

Jók: mindenki, illetve Ódor, Sándor, Szlovák, Monori.

Nagy Géza: – Lehet, hogy csak az utolsó percekben dőlt el a mérkőzés, de bőven rászolgáltunk a győzelemre.

Spóner József: – Sikerült saját magunkat megverni. Gratulálok a Vértessomlónak, hogy fejben jobban bírták ezt a hektikus mérkőzést.

Vértesszőlősi SE–Környe SE 0-2 (0-0)

Vértesszőlős, vezette: Erdélyi D. (Jámbor B., Kiss Cs.).

Vértesszőlős: Kovács – Szőke, Bognár, Hideg R., Horváth, Müller, Wágner, Dombai, Nagy (Németh, 66.), Kocsis, Polyák. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Környe: Bódis – Jónás R., Mig (Varga, 89.), Zelenai E., Stefán, Szerencse D., Patyi (Veres, 76.), Szabó, Nádudvari D. (Kerék, 87.), Jónás J., Igaz (Babai, 76.). Játékos-edző: Zelenai Erik.

Gólszerző: Jónás J. (70., 78.).

Jók: Hideg R., illetve Jónás J., Igaz, Szerencse D., Stefán.

Tokaji Zsolt: – Nem tudtuk megismételni az elmúlt hetek javuló teljesítményét, ezért fájó vereséget szenvedtünk.

Zelenai Erik: – Egy küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a csapatnak, ránk fért egy kis siker.

Nyergesújfalu SE–Sárisápi BSE 1-0 (0-0)

Nyergesújfalu, vezette: Katona B. M. (Farkas B., Marosi M.).

Nyergesújfalu: Erős – Kozák, Cseh, Hajnal (Vida, 83.), Tóth (Antal, 88.), Farkas Á., Szoboszlai, Raffai (Vass, 76.), Mann, Balogh, Takács (Fellegi, 58.). Vezetőedző: Darabos Gábor.

Sárisáp: Sándor – Cserven (Farkas T., 73.), Guzsik, Manger, Marczinkó, Válent, Jurásek J. (Pozsonyi, 81.), Lőrincz (Jurásek K., 73.), Karcagi (Janetka, 73.), Yousif, Fekete (Berkeszi, 81.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerző: Farkas Á. (58.).

Jók: Farkas Á., Balogh, Szoboszlai, Mann, Raffai, illetve mindenki.

Darabos Gábor: – Egy igazi szomszédvári presztízsrangadó volt. Jobban akartuk a győzelmet, és sikerült is nyernünk. Gratulálok a csapatomnak.

Fenyvesi László: – Egy jó mérkőzést játszottunk a listavezető ellen, ahol a szerencsésebb csapat szerezte meg a három pontot. Negyed órától eltekintve az történt a pályán, amit terveztünk, de sajnos ma ez nem ért pontot nem ért. Gratulálok a Nyergesújfalunak a győzelemhez!

Megyei I. osztály, az állás

1. Nyergesújfalu 20 15 2 3 59-23 47

2. Koppánymonostor 20 12 7 1 64-13 43

3. Tata 20 13 2 5 65-24 41

4. Vértessomló 20 12 3 5 51-29 39

5. Bábolna 20 10 4 6 32-25 34

6. Tát 20 9 0 11 38-45 27

7. Esztergom 20 7 5 8 35-45 26

8. Kecskéd 20 6 3 11 30-46 21

9. Almásfüzitő 20 6 3 11 27-52 21

10. Sárisáp 20 4 5 11 30-44 17

11. Vértesszőlős 20 4 4 12 32-65 16

12. Környe 20 2 2 16 24-76 8