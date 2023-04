A forduló rangadóján, amelyet a második helyen álló, de botladozó Koppánymonostor és a harmadik, de tavasszal kitűnően teljesítő Tata vívott, a vendég tataiak szerezték meg a vezetést, majd három perccel később páros kiállítás volt, így tíz-tíz emberrel folytatták a csapatok. A szünet után aztán jött egy újabb kiállítás, majd a kilenc emberrel játszó Koppánymonostor egalizált. A találkozót a Tata is ennyivel fejezte be, hiszen Zuggó János Csaba is a kiállítás sorsára jutott. A két csapat közti különbség tehát nem változott, a Nyergesújfalu viszont növelte előnyét, hiszen a listavezető győzni tudott Sárisápon egy egygólos mérkőzésen.

Azt már a forduló előtt lehetett sejteni, hogy szoros lesz az összecsapás, amelyet végül a tavaly még Sárisápon futballozó Farkas Ákos gólja döntötte, így Darabos Gábor csapata már négy ponttal vezet. A forduló másik nyertese a Bábolna volt, hiszen a Kecskéden aratott győzelmével bebiztosította a helyét a felsőházban. A siker azonban nem volt könnyű, hiszen a gyors vezetést követően a hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért, de semmi sem jött össze Linczmaier László fiainak, akik így ismét pont nélkül maradtak. A Vértessomló több alapemberét nélkülözve győzött az Esztergom ellen. Itt is kétszer villant a piros lap, így az Esztergom kilenc játékossal fejezte be a találkozót.