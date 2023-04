NB III., Nyugati-csoport, 33. forduló

III. Ker. TVE-Opus Tigáz Tatabánya 3-0 (1-0)

Budapest, vezette: Szilágyi S. (Kovács Z., Vilmányi S.)

III. Kerület: Hajagos - Cseszneki (Szabó, 80.), Kósa (Földeák, 62.), Erdei, Egerszegi, Tóth (Török, 70.), Lapu (Hegedüs, 80.), Kozics, Marques-Airosa (Papp, 70.), Schuszter, Barczi. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Tatabánya: Lóth - Hadobás (Szél, 80.), Krupánszki, Szegleti, Katona, Hajas (Kocsis, 58.), Szegő, Molnár, Székely, Forró (Németh, 28.), Letenyei. Vezetőedző: Gyürki Gergely.

A listavezető Opus Tigáz Tatabánya az NB II.-ből kiesett, de már a dobogót is elengedő III. Kerület otthonába látogatott az NB III. Nyugati-csoportjának 33. fordulójában. A vendégeknél sem Kovács István, sem Árvai Dániel nem volt a kezdőcsapat tagja, így kissé tartalékosan ált fel a Gyürki-csapat. A felszabadult hazaiak ezt ki is használták, és végül háromszor is bevették az egyébként jól védő Lóth Péter kapuját. Mivel a Veszprém győzni tudott, így már csak egy ponttal vezeti a tabellát a Tatabánya. Pihenésre nincs sok idő, hiszen szerdán már forduló, a dobogóért harcoló Puskás Akadémia II. lesz hazai pályán az ellenfél.