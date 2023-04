Rögbi, NB I., férfi, 9. forduló Budapest Exiles–Esztergomi Vitézek RAFC Budapest, Budapest Rugby Center, szombat, 12 óra.

A bajnokság harmadik helyén álló Esztergomi Vitézek győzelmi kényszerben van, hiszen ha kikap az elmúlt hetekben remekelő, jelenleg a második helyen álló Budapest Exiles csapatától, már csak matematikai esélye marad a döntőbe jutásra. Mindkét együttes öt győzelemmel és három vereséggel rendelkezik, a fővárosiak tavasszal még veretlenek. A döntőben egyébként már csak egy kiadó hely van a biztos alapszakaszgyőztes Szegedi Gorillák mellett, erre az egy helyre viszont még három csapat is esélyes (a Vitézek és az Exiles mellett a negyedik helyezett Battai Bulldogok is – a három csapat között mindössze három pont a különbség a tabellán). Szőlősi László csapatából az előző, Nagykőrösön elveszített mérkőzésen két alapember (Németh, Visi) is kiesett, hosszú kihagyás után viszont Csapó megkezdte az edzéseket, és újra pályára léphet.



Vasárnap Kecskeméten női és leány-, illetve Nagykőrösön fiúutánpótlás-tornát rendeznek. A Vitézek női csapata a második helyen áll a bajnokságban, a cél pedig a jelenlegi pozíció megőrzése, hiszen a listavezető, az összes eddigi tornát megnyerő Medvéktől már csak matematikailag lehet elvenni a bajnoki címet.