Labdarúgás, NB II., 34. forduló

BFC Siófok–Dorogi FC

Siófok, szerda, 17 óra.

Nagy bajban van a vasárnapi, Haladás elleni hazai meccsét 4-1-re elveszítő Dorog, amely továbbra is az utolsó helyen áll a bajnokságban és hátránya immár hat pont a még osztályozós, 18. helyen álló Szentlőrinccel szemben. Ha tehát a Dorog ma is veszít, szinte reménytelen helyzetbe kerül, de a döntetlennel sem megy sokra. Marián Sluka csapatának dolgát tovább nehezíti, hogy a Siófok remek formában van, öt mérkőzés óta veretlen, az előző négy összecsapását pedig egyaránt megnyerte. Bár a Balaton-partiak számára különösebb tétje már nincs a mérkőzésnek (fel már nem juthatnak, és az osztályozós helyek elkerüléséhez is csak négy pontot kell gyűjteniük), de a mutatott forma alapján ők az esélyesek.

– A Haladás ellen sokat hibáztunk védekezésben, az egy-egy elleni párharcokban is alulmaradtuk és a támadójátékunk is erőtlen volt, de a legfontosabb, hogy stabilabbá kell válnunk az előző fordulókban mutatott játékhoz képest – nyilatkozta Marián Sluka, a Dorog vezetőedzője.